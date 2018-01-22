В группе "Барнаул 22" появилась информация одной из подписчиц о том, что из-за сильных холодов в квартире взорвался газовый счетчик. Женщина пишет, что оборудование было новое и менялось два года назад, а проверку проходило в ноябре прошлого года.

"Сегодня ночью от сильного давления счётчик разлетелся на две части, и за три секунды вся квартира наполнилась газом! Хорошо, что рванул счётчик, а не просто пропускал медленно газ, могли все втроём не проснуться! Аварийная служба сказала, что это из-за мороза, давление слишком высокое стало", — комментирует читательница группы.

В аварийной газовой службе Барнаула, в свою очередь, сообщили, что такое физически невозможно, так как приборы учета находятся в помещении и холода никак на них не действуют. Теперь вопрос о том, является ли сообщение подписчицы реальным предупреждением или выдумкой, остается открытым.