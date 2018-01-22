В группе "Барнаул 22" появилась информация одной из подписчиц о том, что из-за сильных холодов в квартире взорвался газовый счетчик. Женщина пишет, что оборудование было новое и менялось два года назад, а проверку проходило в ноябре прошлого года.
"Сегодня ночью от сильного давления счётчик разлетелся на две части, и за три секунды вся квартира наполнилась газом! Хорошо, что рванул счётчик, а не просто пропускал медленно газ, могли все втроём не проснуться! Аварийная служба сказала, что это из-за мороза, давление слишком высокое стало", — комментирует читательница группы.
В аварийной газовой службе Барнаула, в свою очередь, сообщили, что такое физически невозможно, так как приборы учета находятся в помещении и холода никак на них не действуют. Теперь вопрос о том, является ли сообщение подписчицы реальным предупреждением или выдумкой, остается открытым.
Комментарии
барнаул 22 фэйкомет, вероятность фейка 99.9%
от похолодания давление может только снизиться, учите физику!
а помните, массово батареи в холода взрывались в городке на Сахалине и Шойгу их самолетами туда возил. почему с водой может, а с газом нет?
Батареи разрывало замерзшей в них водой.
потому что вода при замерзании расширяется, газ на морозе сжимается. Чем у в школе учили?
> Чем у в школе учили?
Как сдать ЕГЭ?
почему с водой может, а с газом нет?
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В принципе и с газом такое возможно. Метан замерзает при -182 С Правда пока на улице теплее
Да сломали счётчик поди ещё раньше (стукнули чем-нибудь), а тут удобная ситуация подвернулась - спёрли всё на холода, но не прокатило
22.01.2018 13:34
Гость
Батареи разрывало замерзшей в них водой.+++++++++++++++ ни фига! вода-то 100 градусов! сломался клапан обратки, давление поднялось до 20-30 атм. и взорвались ВСЕ чугунные батареи 10-тысячного города. гугль не помнит этот случай 2003 года
22.01.2018 14:44
- гость -
тогда некоторые ошпарились.
кстати, такой же случай был и с газом, когда в сеть низкого давления 0.2атм. попал магистральный газ 50 атм. было много пожаров и обожжённых.
АМИК, вообще-то счетчики не "пРоверяют", а "пОверяют"....
(готов стать вашим корректором на пол-ставки....
22.01.2018 15:06
- гость -
В данном случае написано верно. Поверка - метрологическое испытание на правильность показаний. Проверка - просто ежегодный осмотр газовиком дядей Васей или тетей Машей. Не думаю, что межповерочный интервал их газового счетчика был 2 года, обычно больше