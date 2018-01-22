Фото: fastpic.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине позором Европы. Об этом пишет "Коммерсант".
"Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя", — заявил глава российского МИД, добавив, что это является, по большому счету, европейским позором.
Лавров добавил, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить минские соглашения".
Издание напоминает, что в феврале 2014 года украинский глава Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения соглашения выступили главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.
Однако Германия, Польша и другие европейские страны позднее не стали осуждать нарушение соглашения при госперевороте на Украине в марте 2014 года.
Комментарии
Решает народ!
а переворот в России в 90-х это что?
дадада, решает народ и хто нэ скачэ, той маскаль!
Решают коктейли Молотова
А Саакашвили Порошенко уже не скидывает? Поделился, наверное
Сами отдали Хохлостан, пока бабло в Сочи пилили.
"Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение"
-------
Парламент остался работать, а а слинявшего Януковича вывез в Россию Путин. Выкрал по сути. Путин, верни хохлам лигитимного!
Путин просто раньше думал, что нельзя мочить избранного президента, вот и спас. Это потом ему западные партнеры объяснили, что если нацики хотят мочить президента, то можно мочить
а переворот в России в 90-х это что?
В 1993 тот же самый позор. Только из него никому не приходи в голову называть гыдностью, жертв - небесной или ещё какой сотней. Не найдётся дурака, который скажет "решает народ". А тут наковыривают на ровном месте пафос. Понятно было б, если засиделся как Чаушеску, если б не было выборов, можно было бы и свергать. Но каким надо быть тупорогим, что б за несколько месяцев за выборов пойти скакать?
Каддафи, Хусейн, Милошевич, их свергла и замочила западная коалиция. Узнав про это Ким Чен Ын начал срочно делать ядерное оружие
Создан прецедент, соглашения можно не выполнять
Надо же, Лавров о международном праве вспомнил. С чего бы это вдруг?
Если бы не было госпереворота, Крым оставался бы в Украине. До конца 2014 года Янукович все равно бы уходил, но Крым бы в РФ уже не ушел. Походу с госпереворотом они накосячили, можно было все сделать законно
22.01.2018 12:42
- гость -
Войны не хочет. Предлагает больше так не делать
Все накосячили. Долбанутые кастрюли, которые были картинкой для силового захвата власти. И российская власть, которая вмешалась в укропроцессы. Ну замочили бы яныка онижедиты, ещё меньше было б легитимности у хунтят. Путину надо было бы просто не признать их, но не делать больше никаких телодвижений.
Вонадий, ты вполне понимаешь, что надо путину.
Вонадий, ты не вполне понимаешь, что надо путину.
Ну замочили бы яныка онижедиты
---------
Законно избранного президента замочить? Пусть он там хоть трижды вором был, смотреть на такой беспредел Владимир Владимирович просто не смог. Да и сегодня тут замочили, завтра там
Зачем его мочить? Его судить хотели. А вова вывез подельника, по официальной версии для лохов - спас от лютой смерти неминуемой))
Судить??? Законно избранного президента? А так можно? У нас он вроде как неприкосновенен. Пожизненно!
22.01.2018 13:17
- гость -
И что смешного в этой версии? "Мирные демонстранты" убивали направо и налево. О каком суде речь?
Хохлы набрались наглости у ЕС и америки и готовы подписать любой договор, который тут же саботируют, но он им дает отсрочку на решение собственных проблем. Это Минские договора.
Предсказуемость и выполнение договоров Россией выглядит на этом фоне просто абсурдом. Украина и СШП просто смеются над этим и используют любые инсинуации в свою пользу.
22.01.2018 12:47
гость
войны не хочет. Предлагает больше так не делать
вы желаете войны? действительно желаете?
Полагаться на выполнение договоров со стороны хохлов просто смешно.
О чем в дальнейшем с ними можно договариваться? ни о чем.
Их нужно вынуждать и принуждать делать то что для России выгодно.
Так что тактика Суньцзы против России работает до сих пор.
Почему молчит Янукович?
22.01.2018 13:28
- гость -
Предсказуемость и выполнение договоров Россией выглядит на этом фоне просто абсурдом.
О каких договорах речь?О минских?Но мы не являемся стороной конфликта.По моему,наслушавшись вражьих голосов,призывающих Россию чего-то выполнять,все давно уже запутались.Мы-гаранты,равно как и Германия с Францией.Ни у кого-же не возникает желания что-либо требовать от этих двух стран?К нам какие претензии?
22.01.2018 15:11
- гость -
выполнение договоров, это плата за трубу газовую при их задолженности газпрому например.
договор о разоружении или ограничении ракет...
да много всего
Ну если бы все было так, как Лавров говорит, то что бы сделала РФ?
-Заявили бы о признании Януковича единственным легитимным президентом.
- Формирование правительства Украины "в изгнании"
- На базе Партии Регионов формирование украинской политической партии, признающей "правительство в изгнании"
- Выборы в Раду, где за счет голосов Донбасса и Крыма новая партия берет процентов сорок
- переговоры, согласования, Янукович умирает от ветрянки, переговоры, согласования, президентом Украины становится компромиссная фигура. Возвращаемся в ситуацию 2012 года. Ситуация - сложная, но войны нет.
Было такое? нет. Почему?
Да потому, что все всё знали. Москва отказалась от влияния в Киеве в обмен на Крым.
То есть, президенство ВВП (2000) началось с отказа от идеи Союзного Гос-ва России и Беларуссии, кончилось (2018) с отказа от Украины. Собственно, на этом завершается период попыток интеграции на постсоветском пространстве.
судите, в общем, дерево по плодам.
Повсюдукакий, давай тебя уже вернем, клоун больше не смешон, увы..а как все начиналось..))