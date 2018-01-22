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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине позором Европы. Об этом пишет "Коммерсант".

"Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя", — заявил глава российского МИД, добавив, что это является, по большому счету, европейским позором.

Лавров добавил, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить минские соглашения".

Издание напоминает, что в феврале 2014 года украинский глава Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения соглашения выступили главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.

Однако Германия, Польша и другие европейские страны позднее не стали осуждать нарушение соглашения при госперевороте на Украине в марте 2014 года.