Фото: www.otogrevangarsk.ru
Некоторые барнаульские автомобилисты используют морозы, которые пришли в регион, в качестве способа заработать дополнительные деньги.
В краевой столице набирает популярность такая услуга, как отогрев автомобилей. Как говорится в объявлениях в социальной сети "ВКонтакте", за то, чтобы завести автомобиль, вам придется заплатить от 500 до 1000 рублей.
Люди, предоставляющие эту услугу, гарантируют, что машина заведется в любой мороз. Для отогрева авто они привезут в любую точку города тепловую пушку с газовым баллоном. Кроме того, за "прикуривание" от аккумулятора в Омске могут с вас взять от 500 до 1500 рублей. За отогрев примерзших дверей или замерзшей выхлопной трубы – до 500 рублей.
Судя по количеству объявлений, которые появились в социальных сетях в последние сутки, услуга стала пользоваться популярностью. Известно, что многие горожане оставляют свой автомобиль в морозы в гараже или на парковочной зоне, пересаживаясь на общественный транспорт.
Отметим, что в Алтайский край пришли сильнейшие за последние пять лет морозы. Ночью температура в некоторых районах опускалась до -45 градусов.
Комментарии
зачем отогревать авто, если следующей ночью оно снова замерзнет ?
Вообще не понимаю, зачем его отогревать. Вы без машины жить не можете, что ли?
Отогреть чтобы доехать до места где его можно оставить на время морозов и потом спокойно завести.
Снял аккумулятор, унес домой. Морозы кончились - поставил аккумулятор на место и спокойно завёлся. Вообще не вижу проблемы.
Кто прогревает авто под чьими-то окнами, что б вы отморозили жопы в своих драндулетах.
что б вы отморозили жопы в своих драндулетах. у меня обогрев всех сидений, руля, зеркал ...
А некоторым пожелаю насмерть задубеть у руля. Хихикать над такими не стану, я добрый.
не желай гадости, вернутся
22.01.2018 12:45
- гость -
После пары ночей останешься без колес или чего похуже.
"пожелаю насмерть "
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Зря ты так, вонадий
сколько злых людей
сколько уже машин пожгли и испортили такие "горе" отогревальщики. Если к вам приедут с газовой пушкой гоните таких, только с электрической можно отогревать и то нежелательно. Заливаю мало 0w40 на зиму и не парюсь
cтатистику гони по погоревших от газовых пушек
22.01.2018 13:07
- гость -
Зимой не езжу вообще, авто стоит во дворе без аккума, и так уже несколько лет. Бывало, что и незакрытая. Ничего ни разу не стырили.
22.01.2018 13:14
- гость -
сколько злых людей
_____________________
А это те, кому права по здоровью не дают.
Зимой не езжу вообще, авто стоит во дворе без аккума, и так уже несколько лет. Бывало, что и незакрытая. Ничего ни разу не стырили.
Это каким же моральным уродцем надо быть, что б всю зиму хранить личное имущество не на стоянке, не в гараже, а в общем дворе. До чего некоторые люди деградировали, просто диву даёшься.
свое имущество имею право хранить где хочу
Ванадию Ванадя сегодня не дала?
22.01.2018 13:56
- гость -
осторожнее, а то ванадий сейчас от разрыва пукана умрет
Зимой не езжу вообще, авто стоит во дворе без аккума, и так уже несколько лет. Бывало, что и незакрытая. Ничего ни разу не стырили.
Накакали пару раз и все.
заливаю масло 0w40 на зиму и не парюсь
на таком морозе не помогает (сам - 0w30).
у нас например самый лучший двор и соседи, всегда во всем выручают и помогают, молодцы
22.01.2018 14:22
- гость -
Птички обсерают обильно, да. Особенно этой зимой, снега нет, машина голая и вся в г..не.
А в комментариях обязательно нужно хвастаться и помои лить на ближнего,ну то есть чертом быть,или нет?
22.01.2018 13:56
- гость -
свое имущество имею право хранить где хочу
На своей территории. Не на общей. На хранение личного имущества на общей территории никто права не имеет и так поступает только лишь быдлота.
22.01.2018 13:37
- гость -
Зимой не езжу вообще, авто стоит во дворе без аккума, и так уже несколько лет. Бывало, что и незакрытая. Ничего ни разу не стырили.
Правильно делаешь. Страна у нас большая, и её граждане могут позволить себе то, что недозволительно жителям европ и швеций, и всяким босям-ванадиям.
У меня на прогреве во дворе, каждые 3 часа заводится и моргает жёлтыми огнями
Да что вы напали на Vanadiy2014. У него своя философия - двор это место для медитаций и погружения в цзен. Собаки и машины в эту парадигму никак не вписываются.
22.01.2018 14:52
9
.
да
.
На своей территории у нас все на собственности на общее имущество собственников помещений, моя доля общего имущества придомовой приватизированной территории составляет 6,6 м2, так что усе норм
Еж, я без понятия что такое дзен, кто хочет, пусть погружается и медитирует. Только не во дворе.
22.01.2018 14:58
- гость -
Если ещё с бабулями закорефаниться, настроить им IP-TV, например, то можно и масло менять под окнами во дворе. Они любого недруга порвут.
Ладить с соседями надо, вот и вся наука босе-ванадию. Тут у нас в России так. Не знаю, как у них
22.01.2018 15:01
Vanadiy2014
Спешу полюбопытствовать где вы храните ваш авто??
На своей территории у нас все на собственности на общее имущество собственников помещений, моя доля общего имущества придомовой приватизированной территории составляет 6,6 м2, так что усе норм
Скотская логика.
нету у него авто и совести нету и вообще он выдуманный фейк
но очень забавный и смешно
Скотская логика. утипути скотинка ты наша
22.01.2018 14:58
- гость -
На какой телеге ездишь?
щас в пору собачьи упряжки в аренду сдавать
22.01.2018 15:10
- гость -
Mark II
15:20
и как марк2, эта вонючая рухлядь, помещается на 6.6 м2 ? Она стоит вертикально?
опять он не тому отвечает
22.01.2018 15:29
Vanadiy2014
чо сразу вертикально. на боку стоит
на правом говорят полезнее лежать боку
Превратил общий двор в свалку металлолома. Это натуральное скотство.
че сразу металлолома то? у меня тачка 2 года как только новенькая
двухлетний марк 2, это замечательно
пошли в тему про гр. брак там тоже еще обсуждать-неперобсуждать
свое имущество имею право хранить где хочу. Если вы его хроните всю зиму во дворе многоквартирного дома, то вы не правы. Управляющая компания не может из-за таких вот
машин ни с крыши снег сбросить ни двор почистить!
компания не может из-за таких вот
машин ни с крыши снег сбросить ни двор почистить
да сфигали? вывешивают объявление: когда и во сколько трактор прийдет, все убирают машины на чиску
да сфигали? вывешивают объявление: когда и во сколько трактор прийдет, все убирают машины на чиску
Я про те которые стоят всю зиму мертвые до весны, тут хоть завешайся плакатами и банерами не убирают.
ааа... ну эти трупики везде стоят(
22.01.2018 16:03
Гость
Она стоит в специальном парковочном карманчике, и не мешает никому абсолютно, и уж тем более снег сбрасывать никак не мешает.
22.01.2018 16:30
- гость -
Для чего нужен парковочный карман? Подъехал, один выгрузил пассажира, отъехал. Подъехал, второй, затащил шкаф в квартиру, отъехал. Подъехала скорая, полечила пациента, отъехала. Этим карманом должны пользоваться все. А занять его на целые месяцы - это свинство. Всё равно, что в общем вагоне разложиться на лавке, пусть другие стоят. Всё равно, что закурить в очереди где-нить в больнице, пофиг что кому не нравится - пусть все под тебя подстраиваются.
Почему элементарные приличия приходиться объяснять?
карманчике...
как миленько
Надо быть честным. Либо убрать свой новенький, двухлетний марк 2 со двора. Либо сказать честно и открыто - я свинья, я заграбастал себе общий парковочный карман, мне на всех накласть, я машину не уберу. А строить из себя приличного человека, делая всем подляны - это совсем уж мерзко.
ну плин нас тут двое гостей.. вон тот на марке уже убег.. это ни я
Страна у нас большая, всем места хватит. Ты тут не разжигай свинопчеловодческую ненависть
22.01.2018 16:40
Vanadiy2014
От парковочного кармана до подъезда - как до Харькова. Надо быть полным идиотом, чтобы тащить шкаф от кармана до подъезда, вместо того, чтобы доехать до подъезда)
22.01.2018 17:08
- гость -
У Ванадия очень странный двор, у него парковочный карман начинается от подъезда)