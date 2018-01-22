Фото: www.otogrevangarsk.ru

Некоторые барнаульские автомобилисты используют морозы, которые пришли в регион, в качестве способа заработать дополнительные деньги.

В краевой столице набирает популярность такая услуга, как отогрев автомобилей. Как говорится в объявлениях в социальной сети "ВКонтакте", за то, чтобы завести автомобиль, вам придется заплатить от 500 до 1000 рублей.

Люди, предоставляющие эту услугу, гарантируют, что машина заведется в любой мороз. Для отогрева авто они привезут в любую точку города тепловую пушку с газовым баллоном. Кроме того, за "прикуривание" от аккумулятора в Омске могут с вас взять от 500 до 1500 рублей. За отогрев примерзших дверей или замерзшей выхлопной трубы – до 500 рублей.



Судя по количеству объявлений, которые появились в социальных сетях в последние сутки, услуга стала пользоваться популярностью. Известно, что многие горожане оставляют свой автомобиль в морозы в гараже или на парковочной зоне, пересаживаясь на общественный транспорт.

Отметим, что в Алтайский край пришли сильнейшие за последние пять лет морозы. Ночью температура в некоторых районах опускалась до -45 градусов.