19 января в АлтГУ состоялся традиционный ежегодный отчет ректора о проделанной работе. Все 200 делегатов конференции признали работу главы вуза Сергея Землюкова удовлетворительной. Но наиболее интересными стали прения после доклада руководителя университета, где были озвучены главные "болевые точки" вуза на сегодняшний день. О них чуть подробнее ниже.

К слову, в ходе самого доклада, занявшего около часа, и последовавших затем дебатов, длившихся около 2 часов, было высказано немало комплиментов в адрес руководства университета. Вместе с тем отдельные спикеры не тушевались ставить неудобные вопросы о проблемах, которые имеются у вуза.

Сергей Землюков отметил два важнейших достижения АлтГУ за 2017 год – это победа в конкурсе опорных университетов и в национальном проекте "Вузы как центры создания пространства инноваций".

По состоянию на 2017 год в АлтГУ насчитывалось 8,5 тысяч студентов, к 2020 году, согласно требованиям Минобра, контингент должен быть увеличен до 10 тысяч обучающихся. В первую очередь эта проблема будет решаться за счет дальнейшего увеличения количества иностранных студентов. Осложняет ситуацию продолжающийся отток потенциальных абитуриентов из Алтайского края.

Первая болевая точка вуза, о которой упомянул в докладе ректор, – это трудоустройство выпускников. Среди опорных университетов по этому показателю АлтГУ занимает далеко не самые высокие позиции.

Второе перспективное направление для работы университета в 2018 году — создание собственного лицея. Появление учебного заведения такого типа поможет в работе с одаренными школьниками для их дальнейшей подготовки по поступлению в вуз. Напомним, в настоящее время АлтГУ уже располагает собственным колледжем. Он находится по адресу: проспект Комсомольский, 100.

К основным задачам на 2018 год ректор также отнес поиск инвесторов за пределами Алтайского края, готовых вкладываться в НИОКР, так как объема средств, а главное — желания от местных бизнесменов и предприятий пока явно недостаточно.

К числу наиболее ожидаемых событий текущего года можно отнести открытие в АлтГУ диссовета по социологическим наукам, а также филиала вуза в Караганде (Казахстан).

Обращает на себя внимание, что в 2017 году несколько снизились доходы университета, они составили 1,643 млрд рублей. Это связано с тем, что активно осваивались средства, выделенные на строительство общежития вуза, кроме того, не выполнили план по внебюджетному набору 2 главных факультета-"донора" — экономический и юридический. Еще одной головной болью для руководства стало сокращение контрольных цифр приема по ряду гумфакультетов.

Кроме того, было заострено внимание на плачевном состоянии корпуса "С". Сергей Землюков пообещал выделить деньги на проведение внепланового ремонта, так как студенты двух обучающихся здесь факультетов, безусловно, заслуживают качественных аудиторий. Именно эти два направления (ЮФ и МИЭМИС) дают больше всего денег в бюджет университета за счет платников. К слову, плановый ремонт ждет в 2018 году и корпус "К".

Но, пожалуй, наиболее живой отклик в коллективе вызвал доклад председателя профкома АлтГУ Натальи Заусаевой. Речь шла о зарплатах. Ранее ректор отметил, что по итогам 2017 года средняя зарплата в вузе составила 43 тысячи рублей.

Но глава профкома подчеркнула, что преподаватели по-прежнему слабо защищены в социальном плане. Речь идет о том, что размер гарантированного оклада, входящего в зарплату, относительно невысок. При этом размер стимулирующих выплат и премий зачастую превышает 30% в общей массе доходов профессорско-преподавательского состава.

При этом по рекомендации Минобра размер оклада ППС должен составлять не менее 70%. Любопытно, что, по данным собственного внутреннего мониторинга профсоюза АлтГУ (в опросе участвовало около 25% ППС вуза), средняя зарплата доцента в 2017 году составляла 18 628 рублей, а зарплата на ставку у доцента оказалась еще меньше — 16 523 рубля. Ректор пообещал подумать, что можно сделать в данном направлении.

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В целом руководство вуза выразило сдержанный оптимизм по итогам работы в 2017 году, надеясь, что в наступившем календарном периоде удастся полностью реализовать то преимущество, которое дает АлтГУ статус опорного вуза.