Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Аномальные холода, установившиеся в Алтайском крае, продержатся в регионе в течение всей рабочей недели.

Как сообщила 22 января порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, всю текущую неделю районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона, поэтому сохранится морозная погода.

"Будет в основном без осадков, но днем 23 и в ночь на 24 января местами в восточных районах возможен слабый снег. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -35...-40 градусов. Местами ожидаются сильные морозы до -45 градусов. Во второй половине недели, возможно, морозы усилятся. Местами столбики термометров в ночные часы опустятся до -43...-48 градусов, но не ниже", — отметила собеседница.

В дневные часы температура будет колебаться в пределах -29...-34 градусов, местами в предгорьях -22...-27 градусов.

Ввиду того, что на протяжении недели сильные морозы продолжатся, штормовое предупреждение, объявленное ранее, будет пролонгировано.

Что касается того, когда же на Алтай придет потепление, то в алтайском ЦГМС ожидают, что температура начнет повышаться в воскресенье, 28 января.

Также Людмила Сырых напомнила, что в Барнауле самая низкая температура за историю наблюдений фиксировалась 7 января 1931 года, когда столбики термометров показывали -52 градуса.

В крае же холодный рекорд был в декабре 1938-го в Волчихе — тогда температура опускалась до -55 градусов.



