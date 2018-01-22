Специалисты компании "ВымпелКом" проанализировали активность россиян в новогодние праздники и пришли к выводу, что с 15 декабря по 8 января потребление интернет-трафика в международном роуминге выросло в два с половиной раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Отсюда были сделаны выводы, что абоненты "Билайн" стали чаще ездить за границу и больше путешествовать по России. В целом количество абонентов в международном роуминге увеличилось на 4%, а в поездках по России – на 2%, следует из данных внутренней аналитики.

Между тем выяснилось, что абоненты "Билайн", находясь за границей, все чаще стали выбирать общение посредством интернета – голосовой трафик в международном роуминге сократился на 10%, а количество отправленных СМС - на 33%. Представители компании "ВымпелКом" связывают этот фат не только с выходом качественного мобильного интернета на первое место среди услуг связи для абонентов, но также с доступными ценами для абонентов "Билайн". Отмечается, что в популярных у российских туристов странах стоимость мобильного интернета составляет всего 200 рублей за 40 Мб (далее 5 рублей за 1 Мб). При этом в более чем 100 странах мира доступна опция "Безлимитный интернет в роуминге" за 350 рублей в сутки.*

Что касается путешествующих по России, то здесь голосовой трафик абонентов с 15 декабря по 8 января по сравнению с аналогичным периодом год назад сократился на 1%. При этом количество СМС выросло на 14%.

"Количество гостевых роумеров с 15 декабря по 8 января по сравнению с новогодним периодом прошлого года практически не изменилось, но общий объем потребленного ими трафика мобильного интернета вырос на 81%. При этом гости стали реже пользоваться голосовыми услугами и СМС-сообщениями – объем голосового трафика снизился на 16%, а количество отправленных СМС – на 31%", — рассказали в компании "ВымпелКом".

География новогодних путешествий

По данным компании, в список наиболее популярных заграничных курортов в этот раз вошли Белоруссия, Украина, Германия, Казахстан, Таиланд, Италия, Польша, Грузия, Финляндия и Франция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-10 направлений по популярности у абонентов "Билайн" на этот раз вошла Грузия, а покинула Австрия.

Среди российских городов и регионов чаще всего абоненты "Билайн" в новогодние праздники выбирали Москву, Владимир, Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Рязань, Ставропольский край, Тверь и Санкт-Петербург.

Традиционно чаще всего предпочитали заграничный отдых в Новый год жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-10 по количеству путешественников за рубеж также вошли Калининград, Приморский край, Смоленск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Казань, Барнаул и Екатеринбург.

"Что касается внутренних поездок, то чаще всего их совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону и Краснодарского края", — рассказали в "ВымпелКоме".

Что смотрели в Новый год?

Приложение VEON позволяет смотреть киноленты в HD-качестве совершенно бесплатно в канале "Фильмы от Билайн", и многие пользователи в новогодние дни воспользовались этой возможностью. На этой платформе самыми популярными в этот период у зрителей были мини-сериал "Дедкоины", киноленты "Елки 5", "Завтрак у папы", "Страна Чудес", "Притяжение", "Джентльмены удачи", "Тарас Бульба", "День выборов", "5 невест" и "Хороший мальчик".

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam), которая является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет-сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

ПАО "ВымпелКом", 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636

*Более подробная информация о линейке услуг в роуминге доступна на сайте www.beeline.ru.