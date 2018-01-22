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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что носит красные штаны "в пику серым будням". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал "Россия 1".

Напомним, в 2016 году в Сети появился снимок Пескова, на котором он, одетый в угги и красные штаны, ждет машину в автомойке.

"Это в пику серым будням", — заявил пресс-секретарь в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", добавив, что в стране наблюдается дефицит солнца. Так он ответил на вопрос о ярких вещах в гардеробе, включая красные штаны и шорты, пишет агентство.

"Мало красок, у нас мало красок. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни", — добавил Песков.

Также он рассказал, что у него в гардеробе несколько таких спортивных костюмов, которые он надевает в выходные. Песков подчеркнул, что выходные у него бывают.

По его словам, чаще всего выходным днем является воскресенье, если в планах отсутствуют командировки или мероприятия. "Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента — она вообще исключает какие-то выходные, вот… Но чаще всего в воскресенье удается отдохнуть… Копится такое количество каких-то бытовых и семейных вопросов, что в воскресенье надо полдня потратить на их решение", — рассказал Песков.