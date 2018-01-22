Фото: youtube.com

Корреспондент американского телеканала WGN Ана Белавал бурно отреагировала на интервью с известным пуэрториканским музыкантом Рики Мартином. Ролик появился на YouTube-канале WGN News, пишет РИА "Новости".

На записи видно, как журналистка сразу после интервью с исполнителем, будучи уверенной, что прямой эфир завершился, начала делиться эмоциями от разговора с кумиром и даже прыгать. Девушка не подозревала, что ее все еще хорошо слышат и певец, и ведущие в студии.

Певец отметил, что хотел бы увидеть реакцию девушки и обнять ее. В конце ролика девушка узнала, что все еще находится в прямом эфире, и была шокирована.

Рики Мартин является автором культовой песни Livin’ la Vida Loca, которая сделала его одним из самых популярных испаноязычных певцов в мире.