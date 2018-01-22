Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Спасатели уже почти сутки работают на месте пожара в историческом центре Барнаула. Днем 21 января деревянное здание на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического вспыхнуло огнем. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания на крыше.

Отметим, что дом был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями". Кроме этого, постройка входит в список архитектурных памятников Барнаула.

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Фотокорреспондент Amic.ru побывала на месте пожара и запечатлела, что осталось от исторического здания.