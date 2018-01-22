Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Спасатели уже почти сутки работают на месте пожара в историческом центре Барнаула. Днем 21 января деревянное здание на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического вспыхнуло огнем. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания на крыше.
Отметим, что дом был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями". Кроме этого, постройка входит в список архитектурных памятников Барнаула.
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Фотокорреспондент Amic.ru побывала на месте пожара и запечатлела, что осталось от исторического здания.
Комментарии
в чем историческое? очередной уродливый деревянный сарай который давно надо было снести
Поработали не даром
Лихо справились с пожаром.
Дом, как видите, сгорел
Но за то весь город цел!
Тушили правильно, сгорело полностью.
Ну так то да, нечего хранить недоисторическую деревяшку. Есть старинные кирпичные здания, пусть стоят. А эта рухлядь, тем более в которой всякие магазинчики, лучше её снести по-хорошему, без пожаров, и на освобождённом участке - газончик.
А эта рухлядь...
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Да он этот дом ещё бы сто лет простоял.
рядом митинг Навального намечается на выходных )))
А рядом Алтайкапиталбанк - вот струхнули...
22.01.2018 13:28
гость
если что его уже нет - лишили лицензии
рядом митинг Навального намечается на выходных
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а что делает школьник, который не готов к контрольной?)))
22.01.2018 13:54
- гость -
а что делает школьник, который не готов к контрольной?)))
Идёт на четвёртый срок?
Всё правильно Сергей Иванычь делает!
рядом митинг Навального намечается на выходных-
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Надо было вчера митинг проводить, хоть бы погрелись у костра
22.01.2018 14:04
- гость -
Надо было вчера митинг проводить, хоть бы погрелись у костра
__________________
Не говори, такие шикарные кадры пропали!
22.01.2018 13:35
- гость -
22.01.2018 13:28
гость
если что его уже нет - лишили лицензии
пруф есть, про лишение лицензии?
Вообще то лицензии лишили Алтайбизнесбанк.
Интересно, товар из магазинчиков успели вывезти заранее? Или прям всё сгорело?
народ говорит, что выкидывали лодки и прочее из рыболовного магаза... ((
Кроме того, в данном здании очень много магазинов, и их продукция ...