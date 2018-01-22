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Заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин в рамках программы "На первом плане. Барнаул" рассказал об итогах строительной отрасли в городе в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам чиновника, за год количество работников отрасли сократилось сразу на 21%, а также до конца не был выполнен план по количеству введенного нового жилья.

"В 2017 году количество застройщиков заметно сократилось. С рынка ушли мелкие компании, которые не смогли составить конкуренцию. Мы отмечаем, что количество работников в строительной отрасли снизилось на 21%. Судя по статистике, зарплата увеличилась на 19%. Темпы строительства снизились из-за ухудшения покупательской способности барнаульцев. Квартиры не покупались в течение года. Но говорить о том, что мы провалились, я бы не стал", — сказал Сергей Дёмин.

Представитель мэрии краевой столицы сообщил, что изначально по вводу нового жилья план был 420 тысяч квадратных метров. По состоянию на сегодня эта цифра 375 тысяч квадратных метров. При этом не были учтены данные по вводу индивидуального жилья, поэтому цифра неокончательная. Это позволит приблизиться по цифрам к 400 тысячам квадратных метров.

Говоря о планах на 2018 год, Дёмин заявил, что они будут скорректированы из-за кризиса в отрасли. Изначально план был 470 тысяч на 2018 год, но ожидается, что цифра будет намного меньше. Отчасти кризису послужил непринятый генеральный план развития города.

"Застройщики работают по генеральному плану развития Барнаула, принятому еще в 2010 году. Новый же генплан пока не принят, но это не мешает городским властям вести работу с застройщиками. Многое за это время поменялось. Без нового генерального плана нам сегодня трудно. К концу года такой документ, я уверен, появится. Сейчас есть сложности, когда в определенный район хотят зайти строители, но старый генплан этого не позволяет. Здесь и происходит проблема. Если на территории "Потока" сегодня можно строить жилье только до 8 этажей, то новый документ позволит возводить дома и в 16, и в 25 этажей", — сказал Сергей Дёмин.

Представитель мэрии краевой столицы отметил, что в этом году будет проходить масштабная застройка кварталов "2038" и "2037". Сегодня готовятся к строительству 900 тысяч квадратных метров. У строителей есть стремление возводить рядом с новыми кварталами объекты инфраструктуры. Многие застройщики готовы на первых этажах проектировать и строить детские сады, передавая их муниципалитетам. В центре города же принято решение строить пристройки уже к существующим школам.

В конце прошлого года началось строительство школы в квартале "2007". Там уже заложен фундамент. Подрядчиком выступает компания "Селф". Объект откроют к концу года. Также на прошлой неделе прошел аукцион на строительство школы в квартале "2006а". Подрядчиком на строительство объекта также стала компания "Селф".