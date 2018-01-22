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Автобус, в котором находились юные хоккеисты казахстанской команды "Иртыш", сломался в 40-градусный мороз в Благовещенском районе Алтайского края, сообщает районный информационный центр.

Поломка случилась во втором часу ночи недалеко от поселка Степное Озеро, когда молодые хоккеисты возвращались из Междуреченска. Известно, что в салоне находились 18 детей, их тренер и два водителя.

На помощь пришли представители местных властей, которых о ЧП оповестили спасатели. В итоге юных спортсменов разместили в Степноозерском ДК. Для них организовали горячий чай и бутерброды.

В данный момент ситуация находится на контроле у районных властей. Решается вопрос, связанный с устранением поломки и организацией питания для ребят.