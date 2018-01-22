Фото: "Алтайбаскет"

Заслуженный тренер Литвы Ромуальдас Петронис, который тренировал в России уже несколько клубов, в том числе и наш "АлтайБаскет", расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон, сообщил руководитель Федерации баскетбола Алтайского края Павел Тулин.

По его словам, сейчас в клубе проходит оптимизация и приходится избавляться от игроков с высокими заработными платами. Не удалось договориться о новом контракте и с тренером из Литвы. До конца сезона тренировать команду будет Евгений Горев.

"Было принято решение отказаться от услуг Ромуальдаса Петрониса. Условия, предложенные этим выдающимся специалистом, были для нас неподъемными. Мы просто не проходили по бюджету. Это не значит, что мы отказываемся от сотрудничества с ним. До конца сезона командой будет руководить Евгений Горев. Коллектив его слушается. Та работа, которую он проводит на тренировке, нас вполне удовлетворяет. Поэтому менять лошадей на переправе мы не собираемся. Будет длинное межсезонье, когда мы обратимся вновь на этот рынок труда и будем искать специалиста на эту должность. Евгения Горева мы собираемся отправить на обучение, поэтому вполне возможно, что руководить командой в ближайшем сезоне будет именно он", — сказал Павел Тулин.

В начале 2000-х Петронис являлся ассистентом главного тренера в саратовском "Автодоре", также был помощником главного тренера в женском московском "Динамо" и пермском "Урал-Грейте".

Спустя сезон работы в вильнюсском клубе "Сакалай" вернулся в 2008 году в Россию и до конца сезона 11/12 работал с молодёжной командой "Чеховские Ястребы". Затем тренировал на Украине, в Литве, Турции, а в минувшем сезоне возглавлял женский баскетбольный клуб Astana Tigers из Казахстана.