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Холодное водоснабжение ограничили в нагорной части Барнаула днем 22 января в связи с коммунальной аварией.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 12:05 поступили данные о повреждении водовода по адресу: улица Аванесова, 32 в Центральном районе региональной столицы.

Отметим, что, по данным 2ГИС, здесь находится филиал городской больницы №1.

"Аварийной бригадой ООО "Барнаульский водоканал" ведутся аварийно-восстановительные работы. На место аварии выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Задействовано: 11 человек, 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека, 1 единица техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

В "Барнаульском водоканале" подробности произошедшего обещали предоставить в ближайшее время.