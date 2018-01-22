Фото: ullica.ru
Холодное водоснабжение ограничили в нагорной части Барнаула днем 22 января в связи с коммунальной аварией.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 12:05 поступили данные о повреждении водовода по адресу: улица Аванесова, 32 в Центральном районе региональной столицы.
Отметим, что, по данным 2ГИС, здесь находится филиал городской больницы №1.
"Аварийной бригадой ООО "Барнаульский водоканал" ведутся аварийно-восстановительные работы. На место аварии выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Задействовано: 11 человек, 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека, 1 единица техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
В "Барнаульском водоканале" подробности произошедшего обещали предоставить в ближайшее время.
Комментарии
Вот жесть аварийщикам работать в пару на морозяке.
Поликлиники или больницы, уж определитесь.
Вот что стихия природная с инфраструктурой только что отремонтированной, а большей частью полностью новой делает!
а чего бы фото Нью-Йорка не поставить? Ну нет снимка с места происшествия, зачем ставить первые попавшиеся? Непрофессионализм.