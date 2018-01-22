22 января вступил в законную силу приговор Бийского городского суда в отношении директора спортивной школы олимпийского резерва № 3 и директора летнего оздоровительного лагеря "Факел". Каждый из руководителей был осужден за смерть Данила Ченцова.
Директора были осуждены по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что указанные лица недобросовестно и небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям по охране жизни и здоровья пребывающих на отдыхе детей, что повлекло по неосторожности смерть Данила Ченцова. В августе 2015 года юноша во время спортивного кросса сошел с дистанции и пропал без вести.
Данил Ченцов ускорился и оторвался от других воспитанников спортивного детского лагеря. Поиски подростка продолжались 10 дней, в них принимали участие сотни добровольцев со всего Алтайского края. Тело школьника было найдено в нескольких километрах от лагеря, примерно в 14 метрах от проложенной трассы кросса, без внешних признаков насильственной смерти.
Судебное решение признано законным и обоснованным, апелляционные жалобы стороны защиты о невиновности осужденных отклонены.
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Хроника поисков Данила ЧенцоваДанил Ченцов пропал днем 20 августа во время спортивного мероприятия. 30 августа подростка обнаружили мертвым. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Факел". Похороны Данила пройдут первого сентября.38119 13
Комментарии
И эти клоуны в мантиях называют себя правосудием? Когда богатый алкаш на бмв убивает двух человек, то его отпускают. А вот директорам детских школ по 3 года каждому дать - это легко.
за что?! они даже не знали кто это такой, или за каждым надо было бегать, круглосуточно?
судя их логике, надо из министерства образования и спорта начальникам тоже приговор вынести ведь они халатно относились к своим обязанностям и не следили за своими подчиненными... Тупость законов рашки в действии
А кто реально его убил?
Никто. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Нет виновных - нет и суда. Все просто.
22.01.2018 16:51
- гость -
Или НЕ ЗАХОТЕЛИ обнаружить.
Или НЕ ЗАХОТЕЛИ обнаружить.
Поздно тело обнаружили, а поэтому и не определить причину.