22 января вступил в законную силу приговор Бийского городского суда в отношении директора спортивной школы олимпийского резерва № 3 и директора летнего оздоровительного лагеря "Факел". Каждый из руководителей был осужден за смерть Данила Ченцова.

Директора были осуждены по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что указанные лица недобросовестно и небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям по охране жизни и здоровья пребывающих на отдыхе детей, что повлекло по неосторожности смерть Данила Ченцова. В августе 2015 года юноша во время спортивного кросса сошел с дистанции и пропал без вести.

Данил Ченцов ускорился и оторвался от других воспитанников спортивного детского лагеря. Поиски подростка продолжались 10 дней, в них принимали участие сотни добровольцев со всего Алтайского края. Тело школьника было найдено в нескольких километрах от лагеря, примерно в 14 метрах от проложенной трассы кросса, без внешних признаков насильственной смерти.

Судебное решение признано законным и обоснованным, апелляционные жалобы стороны защиты о невиновности осужденных отклонены.

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