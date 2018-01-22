Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль сгорел утром в понедельник, 22 января, на улице Островского — пламя уничтожило машину почти полностью.
О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что инцидент произошел у дома №27 около 07:00.
"Тушили две пожарные машины и мужчина с лопатой. Рядом на парковке стояло много машин, некоторые успели отогнать, но все же один автомобиль рядом пострадал", — отмечает автор заметки.
Не исключено, что произошедшее может быть связано с неисправностью электрики в автомобиле.
Комментарии
тут много причин может быть и не обязательна проводка, например первые шеви нивы горели хорошо из-за того что в резонаторе скапливался бензин при долгой работе на холостых оборотах и потом воспламенялся
А не старые Ситроены от чего горят?
проблема всех новых машин это очень слабая электропроводка, особенно корейцы этим грешат
проблема всех новых машин это очень слабая электропроводка, особенно корейцы этим грешат
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У корейцев вообще проводка по сечению не соответствует нормам.
В китайской люстре на проводке выгорела изоляция, заменил на российский провод и 15 лет даже никакого запаха проводки.
на правах рекламы ситроен...