Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль сгорел утром в понедельник, 22 января, на улице Островского — пламя уничтожило машину почти полностью.

О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что инцидент произошел у дома №27 около 07:00.

"Тушили две пожарные машины и мужчина с лопатой. Рядом на парковке стояло много машин, некоторые успели отогнать, но все же один автомобиль рядом пострадал", — отмечает автор заметки.

Не исключено, что произошедшее может быть связано с неисправностью электрики в автомобиле.