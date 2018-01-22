Фото: kvedomosti.com
В РФ предлагают разрешить регистрироваться в соцсетях лишь по паспортам. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента в понедельник, 22 января, пишет RT.
Издание отмечает, что в случае вступления законопроекта в силу перед заведением аккаунта физлицам придется обязательно предоставлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить фамилию, имя, отчество и возраст, а также согласие на обработку персональных данных.
Также отмечается, что регистрация лиц младше 14 лет должна осуществляться лишь с письменного согласия их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. В случае невыполнения будет грозить административный штраф: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Автором законопроекта является депутат Виталий Милонов. По его словам, целью законопроекта является защита молодежи от "пагубных явлений, поджидающих их в Сети".
"Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от "слепоты" нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными", — цитирует издание слова депутата.
Также он подчеркнул, что регулирование соцсетей нужно с точки зрения безопасности государства. Он добавил, что "никто не гарантирует, что кто-то не захочет вмешаться в предстоящие выборы или другие общественные процессы в стране".
Подчеркивается, что подобный законопроект уже вносился в апреле прошлого года, однако тогда его отправили на доработку. Милонов подчеркивает, что новая редакция учитывает высказанные ранее замечания.
Комментарии
и еще справку и психдиспансера предоставлять, только так тогда население соц.сетей уменьшится процентов на 50
Вот известные инициативы этого "деятеля":
1. Милонов против Мадонны
2. Милонов против Леди Гага
3. Милонов против газировки
4. Милонов против видеосъемок в метро
5. Милонов против мигрантов
6. Милонов против абортов
7. Милонов против MTV
8. Милонов против митингов
9. Милонов против Дарвина
10. Милонов против бумаги
Не удивлюсь, если примут. Государство при нынешнем гаранте последовательно отнимает гражданские свободы.
Самое потрясающее было это когда на Украине запретили одноклассники, мэйл и ВК. Наши же каналы громогласно учили всех украинцев как черед прокси и анонимайзеры обходить запрет, заявляя что доступ должен быть свободным,интернет должен быть свободным, свобода слова!
И через несколько месяцев ту нас запрещают анонимайзеры.
Как это назвать? - Защитой детей от тлетворного влияния интернета?
Вот когда Милонов был подростком соцсетей не было. Что ж на него тогда так пагубно воздействовало?
Причем тут Милонов? Это правильное предложение-навести порядок в интернете. Терроризм, порнография, мошенничество процветают.
Запретить этот интернет надо! Что в нм хорошего, только терроризм, порнография, мошенничество и очернение российского президента!
22.01.2018 14:45
- гость -
+1000000000000000!
По паспорту с тремя поручителями и по рекомендации первичной ячейки Единой России.
В итоге все забудут про VK и OK, как итог все на фейсбуке и молодёжи будут плевать на местные сети.
Ну какой студент понесёт свой паспорт чтобы у него завтра украли со счета последнюю стипендию так как у нас конфиденциальность в РФ нулевая.
Ну да. Захотел зарегистрироваться. Прошёл медкомиссию, обратился в спецотдел ФСБ, предъявил паспорт, квитанцию об оплате госпошлины, написал заявление, заполнил анкету, фото, дактилоскопия. Через месяц после проверки родственников на судимость получил логин/пароль для входа в созданный и проверенный ФСБ аккаунт.
А может Я хочу под творческим псевдонимом творить, как Ульянов. У него то паспорт кто спросил перед тем как проспект называть?
22.01.2018 14:45
- гость -
Поддерживаю!!!
22.01.2018 14:45
- гость -
Причем тут Милонов? Это правильное предложение-навести порядок в интернете. Терроризм, порнография, мошенничество процветают
_________________
В таком случае, если это такое гнездо разврата, что вы здесь делаете?
А вы с Милонной напоминаете персонажа одного анекдота, которому голые бабы в окне покоя не давали. Правда их было видно, если забраться с биноклем на шифоньер.
22.01.2018 15:50
- гость -
...Через месяц после проверки родственников на судимость получил логин/пароль для входа в созданный и проверенный ФСБ аккаунт.
___________
Попользовался аккаунтом, и через месяц повторил процедуру.