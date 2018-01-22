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В РФ предлагают разрешить регистрироваться в соцсетях лишь по паспортам. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента в понедельник, 22 января, пишет RT.

Издание отмечает, что в случае вступления законопроекта в силу перед заведением аккаунта физлицам придется обязательно предоставлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить фамилию, имя, отчество и возраст, а также согласие на обработку персональных данных.

Также отмечается, что регистрация лиц младше 14 лет должна осуществляться лишь с письменного согласия их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. В случае невыполнения будет грозить административный штраф: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Автором законопроекта является депутат Виталий Милонов. По его словам, целью законопроекта является защита молодежи от "пагубных явлений, поджидающих их в Сети".

"Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от "слепоты" нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными", — цитирует издание слова депутата.

Также он подчеркнул, что регулирование соцсетей нужно с точки зрения безопасности государства. Он добавил, что "никто не гарантирует, что кто-то не захочет вмешаться в предстоящие выборы или другие общественные процессы в стране".

Подчеркивается, что подобный законопроект уже вносился в апреле прошлого года, однако тогда его отправили на доработку. Милонов подчеркивает, что новая редакция учитывает высказанные ранее замечания.