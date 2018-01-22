Фото: vk.com/barneos22

Столкновение автомобилей Toyota Mark II и BMW произошло днем в понедельник, 22 января, на Павловском тракте.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Павловский тракт — Георгиева. В сторону центра занят правый ряд. Mark 2 и BMW. Есть пострадавшие. На месте работают МЧС, "скорая помощь" и ГИБДД", — отмечает автор заметки.

Портал Amic.ru уточняет информацию о произошедшем в городской Госавтоинспекции.



