Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей Toyota Mark II и BMW произошло днем в понедельник, 22 января, на Павловском тракте.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Павловский тракт — Георгиева. В сторону центра занят правый ряд. Mark 2 и BMW. Есть пострадавшие. На месте работают МЧС, "скорая помощь" и ГИБДД", — отмечает автор заметки.
Портал Amic.ru уточняет информацию о произошедшем в городской Госавтоинспекции.
Комментарии
а доблестное гибдд отберет права у водителя бмв за тонированное лобовое, или очередной "неприкасаемый"?
22.01.2018 13:24
- гость -
неприкасаемые не ездят на 25 летних бмв
ошибаешься и такое бывает, а так бы еще и СТО надо натянуть где он техосмотр проходил
22.01.2018 13:54
- гость -
думаешь он его проходил?
встретились два заднеприводных....
кто-то ехал на красный
а может быть у кого-то даже светофора не было...