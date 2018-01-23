Современные дети не боятся советских "пугалок" про стоматолога

Современные дети, оказывается, не боятся стоматолога и даже сами просят поставить им брекеты, чтобы иметь красивые зубы. Об этом порталу Amic.ru рассказала стоматолог-ортодонт барнаульской стоматологической клиники "Крокус" Алена Турицына. А еще она дала советы: когда нужно водить ребенка к стоматологу и почему нельзя пускать все на самотек.

Корреспондент: Алена Сергеевна, с какого возраста нужно показывать ребенка стоматологу?

Алена Турицына: Оптимально приводить ребенка на первый осмотр в возрасте 6-7 лет, когда активно меняются зубы, растет альвеолярный отросток челюсти и весь челюстно-лицевой комплекс. Парафункции мышц языка, губ и щек еще не окончательно закреплены, а ортодонтическая аппаратура работает вместе с природной физиологией и позволяет моделировать челюстной рост в нужном направлении.

Второй этап ортодонтического лечения может понадобиться в следующий период активного роста вашего ребенка – в 11 лет у девочек и 11 с половиной лет у мальчиков.

Родителям также необходимо помнить, что раннее удаление молочных зубов приводит к нарушению прикуса (глубокому прикусу), укорочению зубных дуг, что, в свою очередь, ведет к нарушению расстановки зубов в зубном ряду. Поэтому при наличии дефектов зубного ряда у детей необходимо проводить рациональное протезирование как можно раньше в целях обеспечения нормального роста и развития челюстей.

Стоит показать своего ребенка врачу-ортодонту и в том случае, если у него в возрасте 5-6 лет между молочными зубами нет промежутков, ведь на их место должны будут встать постоянные зубы, которые в полтора раза крупнее своих предшественников.

Часто встречается обратное перекрытие, когда зубы смыкаются неправильно, в обратную сторону. Кости черепа у ребенка постоянно растут, и если вовремя не устранить дефект, то лицевые кости будут развиты неодинаково.

Корр.: На что надо обращать внимание? Какие могут быть жалобы у ребенка?

А.Т.: В том-то и дело, что жалоб, скорее всего, не будет. Обращайте внимание на вредные привычки: сосание пальцев, губ, щек, долгое сосание бутылочки и пустышки. Все это приводит к аномалиям челюстно-лицевой области.

Многие взрослые не понимают, что и как должно развиваться. Для этого есть узкие специалисты. Поэтому я всегда всем рекомендую: обращайтесь к врачу даже в профилактических целях.

Корр.: Алена Сергеевна, наверное, дети — самые трудные пациенты? Как вы с ними находите общий язык?

А.Т.: Я всегда пытаюсь подружиться с маленьким пациентом. Ребенок должен тебя понимать и доверять, чтобы расслабиться. Всегда простыми словами объясняю каждый этап процедуры: вот тут мы просто посмотрим, а тут может быть щекотно. Общаюсь с ними, как со взрослыми. И им всегда больше интересно, чем страшно.

Хотя сегодня дети стоматолога не боятся. Это наши с вами советские страхи живут всю жизнь, а современное поколение совершенно спокойно приходит к стоматологу. Зачастую с ребенком проще договориться, чем со взрослым.

Корр.: Раньше брекеты носить было зазорно. Как сейчас получается уговорить ребенка?

А.Т.: Сейчас дети уговаривают родителей! Я не шучу. Современные дети и подростки легко соглашаются. Они понимают, что это залог красивой улыбки и здоровых, ровных зубов. Это модно, статусно.

Корр.: Наверное, сейчас много проблем с неправильной гигиеной полости рта и чисткой зубов?

А.Т.: Проблемы есть, но не у всех. Мы всегда рассказываем всем пациентам, как правильно чистить зубы, как выбирать зубную щетку и пасту, ухаживать за полостью рта.

Есть еще одна проблема современности. Наши зубы настроены, чтобы жевать твердую пищу. Именно тогда растет и развивается челюстно-лицевой аппарат. А сейчас вся пища мягкая. Если челюсти недоразвитые, а зубы крупные, то формируется скученность зубов.

Корр.: А что, если пропустить проблему, какие бывают последствия?

А.Т.: Неровные зубы, а это приводит к образованию зубных отложений, кариесу, пародонтиту. А еще к дисфункции височно-нижне-челюстного сустава. Заболевание неприятно тем, что обострения происходят на смену погоды, мучают головные боли, звон в ушах.

Если упустить время сейчас, то потом может дойти до удаления отдельных зубов. Лечение будет долгим и результат не таким успешным.

Случается так, что исправить ситуацию можно только хирургическим способом.

Иногда приходят пациенты, которые в детстве отказались носить брекеты, а сейчас решились, потому что стесняются своей улыбки.

Корр.: Тогда, наверное, были другие возможности.

А.Т.: Разумеется, и возможности другие, и аппаратура. И понимание важности ортодонтии. Никогда не поздно обратиться к специалисту. В "Крокус" приходят люди всех возрастов, и всем мы пытаемся помочь. В ортодонтии нет возрастных противопоказаний, главное — желание получить красивую улыбку и ровные зубы. Конечно, если противопоказания по состоянию здоровья. Например, пародонтит тяжелой формы.

Подчеркну, что ортодонтия — это не только способ выровнять зубы, она позволяет рационально провести протезирование и имплантацию.

Также клиника "Крокус" предлагает услуги по лечению зубов, десен, отбеливанию, протезированию и имплантации.

Корр.: Сейчас очень много частных клиник, как правильно выбрать врача?

А.Т.: Я дам честный совет: врач должен нравиться. Он должен сделать так, чтобы вам было спокойно и комфортно в кресле. Я стараюсь рассказать примерный план лечения и обследований и сколько это будет стоить. Мне очень приятно, когда на прием приходят целыми семьями.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Стоматологическая клиника "Крокус"

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Советская, 6/2,

8 (385) 257-37-73,

Сайт: skrokus.ru

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