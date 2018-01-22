Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Рассылка в социальных сетях и мессенджерах фейкового прогноза о том, что температура в Алтайском крае может опуститься до -62 градусов, серьезно заинтересовала региональные власти.
"Губернатор на аппаратном совещании поручил сегодня разобраться с источником фейка о прогнозе запредельно низкой температуры в регионе и максимально распространять объективную информацию", - сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.
Дело в том, что сейчас в Алтайском крае установилась аномально холодная погода. Ночью температура опускается до -45 градусов.
В таких условиях распространение подобного рода подложных прогнозов способно посеять панику.
"По его мнению, такие рассылки можно приравнять к телефонному терроризму", — также приводит позицию губернатора Александра Карлина Андрей Ляпунов.
Напомним, что в настоящее время в регионе действительно установилась очень холодная погода, однако, конечно же, ни о каких -60 градусах речи не идет.
В алтайском ЦГМС и ГУ МЧС по региону уже отреагировали на появление такого "прогноза", назвав его ненастоящим. На этой неделе, по данным синоптиков, в отдельных местах температура в ночные часы может опуститься до -48 градусов, но не ниже.
В регионе в контексте сильных морозов действует штормовое предупреждение, оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.
Комментарии
шутники
шутники
МЧС привлеките за распостранение паники! Судя по их рассылке я живу в регионе катастроф и стихийных бедствий.
Найти и обесчестить!
По его мнению, такие рассылки можно приравнять к телефонному терроризму.
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Саня, тебе на пенсию не пора? Как это рассматривать, как террористы угрожали жителям страшным морозом?
а там написано в этой фотке:
Начальник ОГМО Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ Западно сибирское УГМС
Л.Ю. Морозов
я помог вам друзья - я нашел кто распространял
и это все что нам сказали власти вместо принятия управленческого решения? Это все ?
И вот этим они занимаются на аппаратном совещании ? А я думал, что проблемы жителей края решают ...
Да вы чё?!!! Терроризм?!! А какая группировка взяла на себя ответственность за этот вопиющий по своей жестокости мороз?
Только дурак мог в такое поверить...
22.01.2018 15:07
- гость -
Только дурак мог в такое поверить...
В -62?Есть такие показатели, характеризующие комплексное воздействие на человека температуры и влажности окружающего воздуха,как-эффективная,оперативная и эквивалентная температуры.Так вот по всем этим показателям,я бы сказал,что сегодня точно минус 60!И совершенно напрасно никто не учитывает эти показатели при запуске и окончании отопительного сезона.Все ждут неделями плюс(?) восьми,когда по ощущениям уже стойкий минус(!).
Найти и наказать сурово- посадить в бочку с кипятком и на мороз! Пусть дальше фейки выбрасывает в эфир!