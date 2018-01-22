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Рассылка в социальных сетях и мессенджерах фейкового прогноза о том, что температура в Алтайском крае может опуститься до -62 градусов, серьезно заинтересовала региональные власти.

"Губернатор на аппаратном совещании поручил сегодня разобраться с источником фейка о прогнозе запредельно низкой температуры в регионе и максимально распространять объективную информацию", - сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.

Дело в том, что сейчас в Алтайском крае установилась аномально холодная погода. Ночью температура опускается до -45 градусов.

В таких условиях распространение подобного рода подложных прогнозов способно посеять панику.

"По его мнению, такие рассылки можно приравнять к телефонному терроризму", — также приводит позицию губернатора Александра Карлина Андрей Ляпунов.

Напомним, что в настоящее время в регионе действительно установилась очень холодная погода, однако, конечно же, ни о каких -60 градусах речи не идет.

В алтайском ЦГМС и ГУ МЧС по региону уже отреагировали на появление такого "прогноза", назвав его ненастоящим. На этой неделе, по данным синоптиков, в отдельных местах температура в ночные часы может опуститься до -48 градусов, но не ниже.

В регионе в контексте сильных морозов действует штормовое предупреждение, оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.