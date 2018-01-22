Аномальные морозы в Алтайском крае вызвали перебои с электроснабжением и водоснабжением в некоторых населенных пунктах региона. Об этом 22 января сообщил начальник регионального Главного управления МЧС России Игорь Лисин.

Он отметил, что также в некоторых муниципалитетах отмечалось понижение температурного режима. В частности, такая ситуация произошла в Славгороде и Яровом. В то же время, по словам Лисина, это были "рабочие моменты" и все теплоснабжающие организации ситуацию уже выправили. При этом начальник алтайского МЧС подчеркнул, что нарушений теплоснабжения в данных городах не было. Было лишь снижение температурных параметров.

Из-за аномальных морозов в некоторых селах возникли проблемы с водоснабжением. Дело в том, что снега этой зимой немного, и сети перемерзли в тех местах, где пролегают неглубоко. За три морозных дня с такой проблемой столкнулись в Заринском, Баевском, Кулундинском районах, а также в Барнауле. По словам Лисина, везде идут работы. Всем муниципалитетам рекомендовано принять меры по утеплению и прогреву сетей.