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Акция "День приема монеты от населения" проходила в Республике Алтай в октябре-ноябре прошлого года. Всего удалось собрать около 190 тысяч монет на общую сумму 517 тысяч рублей, их общий вес составил 700 килограммов. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на региональный Национальный банк.

Больше всего в копилках у местных жителей оказалось монет номиналом 1 рубль и 10 копеек. Банки приняли на обмен более чем по 43 тысячи штук каждой из данных монет.

В акции участвовали шесть региональных банков. В обмен на мелочь жители республики получили 3,5 тысячи памятных "футбольных" монет номиналом 25 рублей и свыше 350 памятных "крымских" сторублевых банкнот.

По словам и.о. управляющего Отделением — Нацбанком по Республике Алтай Надежды Донских, из-за пренебрежительного отношения к монетам возникает их дефицит в денежном обращении. "Это затрудняет наличные расчеты за товары и услуги в регионе", — добавила она. Донских отметила, что акция помогла не только вернуть в оборот монеты, но и рассказать людям, как их можно использовать в любое время.

Монеты нужны к приему во все виды наличных платежей. Ими можно оплатить покупки, проезд в общественном транспорте, коммунальные и иные платежи. В случае, если монет накопилось много, их можно принести в банк и зачислить во вклад или на счет.