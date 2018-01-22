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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в российский Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку после пяти лет сожительства пары со всеми вытекающими правовыми последствиями, пишет ТАСС.

"Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство", — гласит текст законопроекта. Признаками фактических брачных отношений называются совместное проживание в течение пяти лет либо в течение двух, если имеется общий ребенок (дети).

Согласно инициативе, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений, вследствие чего наступают права и обязанности супругов, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.

Автор инициативы сенатор Антон Беляков отметил, что, согласно данным Минтруда, 2016 год стал в России годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков за последние 20 лет. "Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", — цитирует его слова агентство.

По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определенной степени защиты, как, например, в таких иностранных государствах, как Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция и Германия. В качестве первого шага на пути легитимации фактических брачных отношений парламентарий предлагает распространить на имущество, которое нажито в период совместного проживания, "законный режим имущества супругов".

"Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью", — добавил сенатор.

В заключение он отметил, что к паре, состоящей в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к планирующим регистрацию брака людям: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не быть близкими родственниками.