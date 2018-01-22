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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в российский Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку после пяти лет сожительства пары со всеми вытекающими правовыми последствиями, пишет ТАСС.
"Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство", — гласит текст законопроекта. Признаками фактических брачных отношений называются совместное проживание в течение пяти лет либо в течение двух, если имеется общий ребенок (дети).
Согласно инициативе, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений, вследствие чего наступают права и обязанности супругов, которые предусмотрены семейным и гражданским законодательством.
Автор инициативы сенатор Антон Беляков отметил, что, согласно данным Минтруда, 2016 год стал в России годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков за последние 20 лет. "Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", — цитирует его слова агентство.
По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определенной степени защиты, как, например, в таких иностранных государствах, как Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция и Германия. В качестве первого шага на пути легитимации фактических брачных отношений парламентарий предлагает распространить на имущество, которое нажито в период совместного проживания, "законный режим имущества супругов".
"Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью", — добавил сенатор.
В заключение он отметил, что к паре, состоящей в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к планирующим регистрацию брака людям: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не быть близкими родственниками.
Комментарии
я-за. только слово "СОЖИТЕЛЬСТВО" мне не нравится. мерзкое какое-то
22.01.2018 14:26
- гость -
а что мешает сожителям узаконить отношения?
видимо нежелание одного из партнеров брать на себя обязательства?
тогда как можно узаконить такие отношения ?
22.01.2018 14:30
- гость -
ну причем тут нежелание. может один из партнеров женат
А как доказываться будет факт сожительства? Один скажет, что они жили вместе 5 лет, а другой скажет, что лишь периодические встречались.
И каким образом они узнают, 5 лет назад или 5 месяцев назад, пара начала сожительствовать?
тут в официальном то браке столько неурядиц с накоплением имущества а потом с его разделом при разводе. А что будет с неофициальными? Да ерунда все это. Как это все доказать в случае расставания ?
Разные бывают ситуации. Например , Сошлись мужчина и женщина которым уже лет по 55-60. и живут много лет. Идти в ЗАГС в таком возрасте мало кого заставишь. Обычно рассуждают : " Ну что мы мальчик с девочкой по ЗАГСам ходить? Детей мы заводить не собираемся. К чему нам это штамп?". А потом один умирает и начинается... Появляется бывшая жена или бывший муж, с которым развод оформлен еще лет 15 назад, и претендует на наследство...
22.01.2018 14:46
- гость -
свидетелей опросят. соседей
22.01.2018 14:49
- гость -
я так своих соседей вообще не знаю, а если бы и знал, то что они докажут? Может я ее просто в гости приводил?
22.01.2018 14:49
- гость -
И все с радостью согласятся!!! Особенно соседи. Ага.
Я девушка. Зарабатываю сама, нажила добро сама, почему я с кем то должна делится?)))
да нафиг это нужно, а через лет 6 я моложе мужика найду и че тогда
милонов с яровой будут следить через вэбкамеру
22.01.2018 14:59
- гость -
ах вот она ты где, я с тобой 5 лет прожил, кормил, одевал, обувал. Теперь давай делись, свидетелей я нашел, соседи в доле, так что не отмазывайся
Может все же предоставить право людям самим решать - узаконивать отношения или нет! Если они не идут в загс - значит есть какие-то причины на это! А кому надо - сами сходят и зарегистрируют!
22.01.2018 14:59
- гость -
старому дань выплачивай и вали
Расскажу одну историю. Мой дядька сошелся с женщиной, когда ему было 45 лет. Переехал жить к ней. Продал квартиру свою. На вырученные деньги ремонт хороший в ее квартире сделали, дачу купили. В отпуск съездили. Брак не оформляли. У него были дети от первого брака. У нее - нет . Прожили 18 лет. Детей, естественно , совместных не было. А потом она умерла скоропостижно. И выясняется, что он никакого права на наследство не имеет, так как он ей не муж был. И ближайшая родственница - двоюродная племянница покойной оказалась наследницей. И выгнала моего дядьку на старости лет на улицу...
Выродки из госдуры в стране порядок навести не могут, зато лезут своим свинным рылом в отношения между мужчиной и женщиной.
22.01.2018 15:07
- гость -
Так и должно быть. Бумажки ж не было у дяди, а без бумажки он никто и никакого права на имущество не имеет, даже если собственноручно ей все купит. Поэтому об этом нужно было думать заранее, перед тем как дарить дорогие подарки и покупать квартиры
А какой раздел имущества? Если покупали квартиру вместе - оформляете долевую собственность.При расставании продаете и делите пополам. Если на покупку недвижимости были потрачены деньги только одного из "сожителей" то и оформляется она на одного. Второй не при делах. При расставании собрал свои трусы-носки - и свободен. Хуже когда ножи-вилки , тарелки и коврики делить начинают. На них -то свидетельство не выписывается
22.01.2018 15:10
- гость -
какие дорогие подарки? Я понимаю, что глупо было не оформить ничего. Но кто ж в 50 лет думает о смерти?
22.01.2018 15:15
- гость -
не обязательно о смерти думать, достаточно подумать о расставании и о том, кому достанутся все совместные приобретения после него
22.01.2018 15:01
- гость - ЧАВО? вы кто такой? я вас не знаю, ходют тут всякие
Я , например, не могу себе представить , как это , начиная жить с человеком (любимым) обсуждать вопрос о расставании . "А если мы разойдемся, то кому достанется стиралка, которую мы сейчас покупаем? Тебе или мне? Давай сразу это пропишем и к нотариусу сбегаем". Так? Может я слишком хорошего мнения о людях, но я с читаю, что при расстовании нужно уметь оговориться без привлечения третьих лиц
старому дань выплачивай и вали путь труселя свои хватает и валит с моей хаты передай
Может я слишком хорошего мнения о людях о, да вам еще несказанно повезло , иногда самые любящие и прекрасные люди при разводе делят ложки, мыло, бумагу
22.01.2018 15:24
- гость -
Тут такое дело... Начинаешь жить с хорошими и любимыми, а расстаешься с ведьмами и козлами))) Тут каждая ложка на счету!!
Кстати, мне матушка моя собирала приданное, и ложки с вилками, ножами в полных столовых наборах и отменного качества. Почему я их с кем то должна делить? Все заберу, до последней ниточки!!!))))
22.01.2018 14:30
- гость -
ну причем тут нежелание. может один из партнеров женат
Тогда как признать его сожительство законом. Это уже двоеженство, что у нас запрещено. Депутаты лодыри делают вид, что работают, на самом деле они при дурки. Имущество узаконивать, для этого у нас есть нормальные законы и не смешивать семью и сожительство.
22.01.2018 15:30
- гость -
ну всё же не узаконишь. телевизор или кастрюли, например. как их делить при расставании? бы бы штамп в паспорте - понятно. поровну. и без штампа как же?
милонов лошара
хорошо быть одному
Из большей части комментариев следует, что никого из вас петух не клевал в одно место. Или вы как раз из тех, кто пришел на готовенькое? Давно пора принять закон о праве на совместно нажитое, в браке ли, или в сожительстве. Судить сложно о причинах, по которым пара не регистрируется. У каждого свое... И иногда самый родной человек, которому верил всю жизнь, который не давал даже повода усомнится в своей порядочности вдруг оказывается предателем. А в итоге становится неимоверно непорядочным, могу сказать, даже сволочью, если в семью вмешается еще более непорядочный человек. Вы себе представить не можете какие бывают подлые люди, падкие на чужое. Не дай Бог вам встретиться с такими. И не надо ерничать, это очень некрасиво.
Ко мне муж пришёл жить в мою квартиру, продали её, построили дом, я всегда чуть больше его зарабатывала, но когда мы поняли, что не хотим жить вместе, оказалось, что всё его. Две машины, обе на меня оформлены. но даже одну не хотел отдавать. Орёт всё моё. спрашиваю, а моё где. Хлопает глазами, мычит, а жадность сильнее. Разделились, конечно, но если бы у нас в стране было легче с жильём, сроду бы не стала делить, пусть бы забрал. Будто баба яга в него вселилась. Аж заболел от жадности.
22.01.2018 15:44
- гость -
Позвольте угадать. Муж таксист.
петухом поклеванные подтягиваются достаем попкорн
а у троллей одна "госдура" на уме.
на нормальное обсуждение мозга в методичке не предусмотрели
Позвольте угадать. Муж таксист.
Учитель.
22.01.2018 15:49
- гость -
Ой, не надо! Земля-то круглая. И тебя поклюет, не сомневайся.
Причём, хороший. дети его уважают.
И тебя поклюет, не сомневайся. да ни в жисть, в одно прекрасно живется-могется
про таксиста в самую точку, все они такие
22.01.2018 15:44
- гость -
Надо же, у меня такой же случай. Вообще не узнаваем стал, всЁ его. И Баба Яга уже есть, вселилась. Думаю, не мучает ли их там мой Домовенок? Не любит он корыстных, ох не любит....
Учитель
Странно. А ведет себя как таксист. Так же крысятничает.
22.01.2018 16:00
- гость -
Ну дай Бог, живи. Кто мешает?
оставьте в покое таксистов!!!! бесите!!
бесите!!да, а еще вы пипец навязчивые, все бы вам поболтать в дороге, и воняет у вас в тачке, и вот
оставьте в покое таксистов!!!! бесите!!
За сколько вечером из центра до Сулимы отвезешь?
Ну мне вот эта идея наших думцев вообще не нравится. Мне под 50. Сошлась с мужчиной. У него свое жилье и свои взрослые дети, у меня свое жилье и свои взрослые дети. Узаконивать отношения мы не хотим, нас и так все устраивает. Но вот если наши власти вот так нас "распишут", то получается, случись что со мной, то он автоматически становится наследником моего имущества. Мне не хотелось бы думать, что он будет с моими детьми судиться, но если в течении полугода и с ним что случится, то это могут сделать его дети! А вот в них я совсем не уверена.
22.01.2018 16:14
- гость -
так я не таксую. но если хотите, по пути довезу бесплатно в 18-00 с проспекта космонавтов до сулимы.
22.01.2018 16:18
- гость -
пишите завещание. и не будет никаких судов
я даже догадываюсь под кого этот закон придуман , он как раз развелся в 2013 году
ой да ну не будет такова закона, что за паника
так я не таксую.
Не обманывай, бомбила. Еще и город не знаешь.
22.01.2018 16:18
- гость -
Вы правы. Все делается для того, чтобы люди грызлись с друг другом из-за копеек и им некогда было думать о чем то большем.
22.01.2018 16:29
- гость -
Все делается для того, чтобы люди грызлись с друг другом из-за копеек и им некогда было думать о чем то большем.
О рублях???)
Я тоже думаю, что напакостить людям депутаторы хотят. У них всё чтобы нагадить.
22.01.2018 16:31
- гость -
о темных делишках правителей
22.01.2018 16:29
- гость -
А что вас так беспокоит? Вы же, наверняка, судя по вашим комментариям, в браке. И жизнью удовлетворены, пока. А те кто может пострадать как-раз даже очень довольны, если такой закон примут: bravo:
22.01.2018 16:41
- гость -
Я дико извиняюсь,но какое отношение к официально/неофициальному бракам имеют темные делишки правителей?????
22.01.2018 16:21
- гость -
Завещание оспаривается легко в ряде случаев.
И к чему все эти сложности? Если мы захотим расписаться, то дорогу в загс найдем. Не надо за нас решать, признавать ли наш брак официальным или считать сожительством.
Институт брака был образован, чтобы защитить интересы ребенка. Остальное от лукавого.
Это чтобы депутаты и чиновники, оформив наворованное на любовниц, потом могли в случае неповиновения всё отжать.
скорее всего любовницы отожмут