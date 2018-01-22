Анатолий Барсуков стал главой барнаульских коммунистов

Анатолий Барсуков избран первым секретарем барнаульского горкома КПРФ. Такое решение было принято на пленуме в воскресенье, 21 января. Об этом порталу Amic.ru сообщила первый секретарь краевого комитета КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова. А значимо такое назначение в контексте недавнего снятия с этой должности опального Андрея Сартакова.

Мария Прусакова уточнила, что решение было принято единогласно.

71-летний Анатолий Барсуков, работавший несколько лет вторым секретарем горкома, был назначен и.о. персека в конце 2017 года. Такое решение приняло краевое руководство КПРФ и теперь его официально закрепило.

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До этого в течение 14 лет барнаульский горком стабильно возглавлял 55-летний Андрей Сартаков. Впервые он был избран главой барнаульских коммунистов в 2003 году. Оба были депутатами КПРФ в Барнаульской гордуме шестого созыва (2011-2017 годы). Сартаков сейчас является депутатом КПРФ на региональном уровне — в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

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Вопрос о его снятии с поста публично был поднят в конце 2017 года, когда он и еще трое членов фракции КПРФ в АКЗС проголосовали за принятие бюджета Алтайского края на 2018 год вопреки позиции фракции. Депутат-коммунист Вероника Лапина сообщила, что проголосовала по ошибке и даже попросила аннулировать ее голосование.

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По остальным в руководстве КПРФ очень быстро сделали оргвыводы: Андрея Сартакова освободили от должности персека горкома. Юрия Астанчика собирались лишить поста заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС (на освобожденной основе, то есть за заработную плату). Заменить его в КПРФ планировали на другого депутата-коммуниста – Максима Талдыкина. Однако, по информации портала, Астанчик все же останется при своей должности вопреки желанию коммунистов. Владимира Попова и вовсе исключили из партии. Впрочем, все это не дает оснований для того, чтобы лишать кого-то из них мандата депутата АКЗС.