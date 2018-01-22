Как провести новую рабочую неделю, куда сходить в свободное время и где отдохнуть по-взрослому — смотрите наш традиционный гид и планируйте свой досуг.

Понедельник

В прошлый четверг на большой экран вышло несколько достойных кинопремьер. Среди них добрая картина "Приключения Паддингтона 2", а также фантастический триллер режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Кроме того, стоит посмотреть историческую драму с Гари Олдманом "Темные времена", а также американский фильм о королеве покера "Большая игра".

Вторник

В 18:30 в Молодежном театре Алтая покажут литературный спектакль по рассказам Василия Шукшина "Охота жить".

Среда

А в среду в "Театральной гостиной" театра драмы блистательная Галина Зорина представит зрителям программу по стихам Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Это будет поэтический вечер, где прозвучат лучшие стихи поэтов-женщин в исполнении талантливой актрисы.

В МТА покажут эскиз спектакля Александра Липовского Cash. Это литературно-сценический проект читок литературных произведений классиков и современников "Разборки с автором".

В формате "эскиз спектакля" театр представляет вниманию пьесу начинающего драматурга Александра Липовского Cash. История рассказывает о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать денег друзьям на свадьбу, но в силу юношеской безбашенности они пытаются достичь благородной цели весьма сомнительными средствами. Начало в 18:30.

А в музкомедии в 18:30 можно будет посмотреть "Белую акацию".

Четверг

25 января в 19:00 в "Доме актера" (Льва Толстого, 30) творческого пространства "Кислород" состоится презентация мини-альбома "Роли". Его создатель Артур — современный поэт. Как рассказали организаторы мероприятия, он пишет о том, что знает каждый в той или иной степени.

"От большинства авторов он отличается тем, что действительно работает на сцене, проживает каждый стих. Честный текст, оригинальная музыка и подача — главные составляющие выступлений", — комментируют в "Доме актера".

В декабре вышел макси-сингл "Роли", в который вошли четыре трека. 25 января состоится его презентация.

В драме покажут спектакль по произведению Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", а в музкомедии — "Одолжите тенора". Начало в 18:30.

Среди кинопремьер недели комедия режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" со Стивом Бушеми, Джейсоном Айзексом и другими известными артистами, а также криминальный триллер "Девушка в тумане", главные роли в котором исполняют Тони Сервилло и Жан Рено. Кроме того, в кинотеатрах покажут фантастический боевик "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" и российскую ленту "Zомбоящик".

Пятница

В конце рабочей недели в театре драмы можно будет увидеть "Собачье сердце", в музкомедии — "Летучую мышь", а в МТА — "Обыкновенное чудо". Все показы запланированы на 18:30.