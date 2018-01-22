Бывший директор двух кредитных потребительских кооперативов "Движение в поддержку армии" 66-летний Сергей Чижов признан виновным в мошенничестве в связи с многомиллионными хищениями у пайщиков. Он получил 11 лет колонии общего режима, а также штраф в 1 млн рублей.

Как сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, г-н Чижов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что в 2003 году Чижов создал и возглавил в Барнауле кредитный потребительский кооператив граждан "Движение в поддержку армии", а в 2007 году – одноименный кредитный потребительский кооператив.

С целью привлечения наибольшего числа пайщиков он организовал размещение рекламы в СМИ. В итоге у граждан формировалась иллюзия о надежности размещения ими средств под высокий процент, при этом резервный фонд для покрытия долгов по обязательствам не создавался.

Под видом деятельности кредитных кооперативов деньги похищались у граждан по принципу "финансовой пирамиды", когда проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов. В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объеме. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей.

Интересно, что в числе клиентов г-на Чижова были и барнаульские коммунисты. Партийцы собирали деньги на памятник Сталину в краевом центре. Известно, что около 10 лет назад на счет ДПА было положено примерно 85 тысяч рублей. К слову, Сергей Чижов в 2008 году даже входил в число кандидатов в депутаты Алтайского Заксобрания от КПРФ.

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