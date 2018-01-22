Старые деревянные здания легко воспламеняются, и их очень трудно потушить, сообщил 22 января начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин, отвечая на вопрос журналистов о крупном пожаре в доме купца Морозова в Барнауле, который произошел 21 января.

По словам начальника МЧС, быстрому распространению огня в таких зданиях способствует большая разветвленная деревянная конструкция и пустоты внутри здания с накопившейся "вековой пылью", которая моментально воспламеняется.

Причиной пожара в историческом здании, как сообщал Amic.ru, стало короткое замыкание электропроводки. Лисин сообщил, что сначала персонал самостоятельно попытался потушить возгорание с помощью огнетушителя. Однако огонь распространился по внутренним пустотам и в итоге вырвался на чердак. Кроме того, в данном здании очень много магазинов, и их продукция также повлияла на высокую интенсивность пожара, которая привела к таким серьезным повреждениям здания.

В то же время Игорь Лисин отметил, что "восстановить можно все. Другое дело — есть ли заинтересованность и возможности у тех, кто является собственником здания".

Напомним, пожар в здании на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического вспыхнул днем 21 января. Спасатели боролись с огнем до самого вечера. И сегодня днем они все еще дежурят на месте пожарища.

Добавим, дом входит в список архитектурных памятников Барнаула. Он был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями".