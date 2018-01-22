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Подробности ДТП с участием Toyota Mark II и BMW, произошедшего днем 22 января в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.

Как сообщила порталу Amic.ru представитель Госавтоинспекции, за рулем японского автомобиля находился мужчина 1956 года рождения, а немецкой машиной управлял молодой человек 1992 года рождения.

В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что ДТП произошло в районе пересечения Павловского тракта и улицы Георгиева.