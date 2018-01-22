Известные комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин уходят с телеканала ТНТ на СТС. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "СТС медиа" Вячеслава Муругова.

Отмечается, что Светлаков и Незлобин не только станут ведущими шоу на СТС, но и создадут совместную студию, которая будет делать по заказу канала развлекательные шоу и комедийные сериалы, а также, возможно, фильмы.

Контракт у актеров начнет действовать с 1 июля.