Фото: guns.ru

Отправившийся на охоту с собаками в Краснокутский район Саратовской области 64-летний Сергей Терехов погиб от собственного ружья. Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, пишет Life со ссылкой на ИА "Регион 64".

Предварительно установлено, что на охоте в нескольких километрах от поселка Дьяковка одна из собак пенсионера случайно нажала лапой на курок двустволки ТОЗ-34, лежавшей на земле. В итоге пуля угодила в мужчину.

Отмечается, что, когда раненого охотника нашли, приклад ружья был уперт в землю, а ствол направлен в живот лежащему рядом пенсионеру. Раненого мужчину доставили в ближайшее медучреждение, где он спустя час умер.

Сейчас полицейские разбираются в инциденте.