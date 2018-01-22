Фото: guns.ru
Отправившийся на охоту с собаками в Краснокутский район Саратовской области 64-летний Сергей Терехов погиб от собственного ружья. Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, пишет Life со ссылкой на ИА "Регион 64".
Предварительно установлено, что на охоте в нескольких километрах от поселка Дьяковка одна из собак пенсионера случайно нажала лапой на курок двустволки ТОЗ-34, лежавшей на земле. В итоге пуля угодила в мужчину.
Отмечается, что, когда раненого охотника нашли, приклад ружья был уперт в землю, а ствол направлен в живот лежащему рядом пенсионеру. Раненого мужчину доставили в ближайшее медучреждение, где он спустя час умер.
Сейчас полицейские разбираются в инциденте.
Комментарии
На премию Дарвина тянет!
если друг оказался вдруг...
А что пенсионер делал на полу с дулом ружья, прижатым к животу, в тот момент, когда собака начала давить на курок?
а на второй курок нажала собака, предварительно уперев ствол в голову хозяина?
Специалисты по отказным материалам. Не ну прально так то . Не висяк же вешать...
Не верю в случайность, собака явно всё спланировала заранее, что б выглядело как несчастный случай.
15:50
- гость -
И можно спорить, что дело даже до суда не дойдет, оправдают собаку и символического штрафа не возьмут, собаки...Там все схвачено...
"нажала лапой на курок"
Спусково́й крючо́к — деталь ударно-спускового механизма ручного огнестрельного оружия. Чтобы произвести выстрел, стрелок нажимает пальцем на хвост спускового крючка, последний воздействует на шептало (непосредственно или через промежуточные детали) и происходит спуск курка или ударника с боевого взвода. От случайного нажатия хвост спускового крючка обычно защищен спусковой скобой. В самовзводных механизмах нажатием спускового крючка, кроме того, курок устанавливается на боевой взвод. Ход спускового крючка и усилие на нем в этом случае намного больше.
Собака была двуногой и с трехдневной щетиной
Ну а чо неизвестно кто убил, как искать? Наверное собака лапой застрелила, обычное дело
их называют "собакен"
И с предохранителя сняла