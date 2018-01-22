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Собака застрелила из ружья своего пожилого хозяина в Саратовской области

, ИА "Амител"
По предварительным данным, собака случайно нажала лапой на курок ружья

Фото: guns.ru

Отправившийся на охоту с собаками в Краснокутский район Саратовской области 64-летний Сергей Терехов погиб от собственного ружья. Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, пишет Life со ссылкой на ИА "Регион 64". 

Предварительно установлено, что на охоте в нескольких километрах от поселка Дьяковка одна из собак пенсионера случайно нажала лапой на курок двустволки ТОЗ-34, лежавшей на земле. В итоге пуля угодила в мужчину. 

Отмечается, что, когда раненого охотника нашли, приклад ружья был уперт в землю, а ствол направлен в живот лежащему рядом пенсионеру. Раненого мужчину доставили в ближайшее медучреждение, где он спустя час умер.

Сейчас полицейские разбираются в инциденте.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.01.2018 15:19
- гость -

На премию Дарвина тянет!

0  0
22.01.2018 15:39
- гость -

если друг оказался вдруг...

0  0
22.01.2018 15:40
- гость -

А что пенсионер делал на полу с дулом ружья, прижатым к животу, в тот момент, когда собака начала давить на курок?

0  0
22.01.2018 15:43
- гость -

а на второй курок нажала собака, предварительно уперев ствол в голову хозяина?

0  0
22.01.2018 15:49
- гость -

Специалисты по отказным материалам. Не ну прально так то . Не висяк же вешать...

0  0
22.01.2018 15:50
- гость -

Не верю в случайность, собака явно всё спланировала заранее, что б выглядело как несчастный случай.

0  0
22.01.2018 15:59
- гость -

15:50
- гость -

И можно спорить, что дело даже до суда не дойдет, оправдают собаку и символического штрафа не возьмут, собаки...Там все схвачено...

0  0
22.01.2018 16:06
- гость -

"нажала лапой на курок"

Спусково&#769;й крючо&#769;к — деталь ударно-спускового механизма ручного огнестрельного оружия. Чтобы произвести выстрел, стрелок нажимает пальцем на хвост спускового крючка, последний воздействует на шептало (непосредственно или через промежуточные детали) и происходит спуск курка или ударника с боевого взвода. От случайного нажатия хвост спускового крючка обычно защищен спусковой скобой. В самовзводных механизмах нажатием спускового крючка, кроме того, курок устанавливается на боевой взвод. Ход спускового крючка и усилие на нем в этом случае намного больше.

0  0
22.01.2018 16:30
- гость -

Собака была двуногой и с трехдневной щетиной

0  0
22.01.2018 16:59
- гость -

Ну а чо неизвестно кто убил, как искать? Наверное собака лапой застрелила, обычное дело

0  0
22.01.2018 17:00
- гость -

их называют "собакен"

0  0
22.01.2018 17:31
Колхозник

И с предохранителя сняла

0  0
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