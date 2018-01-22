Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Губернатор поручил подготовить развернутый отчет о причинах пожара в исторической части Барнаула, где от огня пострадал памятник деревянного зодчества — построенное в начале XX века здание конторы торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", сообщает пресс-служба правительства региона.
Главе региона будет представлена оценка нанесенного ущерба, а также предложения о дальнейшей судьбе памятника архитектуры.
Напомним, пожар в здании на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического вспыхнул днем 21 января. Спасатели боролись с огнем до самого вечера. И сегодня днем они все еще дежурят на месте пожарища.
Дом входит в список архитектурных памятников Барнаула. Он был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями".
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Комментарии
предложения о дальнейшей судьбе памятника архитектуры.
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Это пепелище является памятником архитектуры? Лично я считаю, что памятником архитектуры являлся дом, который полностью выгорел. Его больше нет.
Глава региона дал указание сохранить исторический объект
Раз дал указание, значит сохранят! Натянут зеленую тряпку с нарисованными окнами и сохранят! И будем мы жить, как в театре! все дома в центре - декорации!
Потемкинская деревня .. (с)
Марию ру надо там построить
Какой исторический памятник, его там и не было, это развалюха, на которую всем много лет было плевать, дом весь косой уже был, глядишь завалился бы.
Селф. Восстановит Селф, всё сделает в лучшем виде. Будет исторично и архитектурно.
Какой исторический памятник, его там и не было, это развалюха
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Ну да здание не молодое было, но вы представьте, что через 100 лет будет с торговым центром "Галактика", к примеру.
Наговариваете вы на нашу историческую достопримечательность. Грех это. Вполне себе ничего изба была. И не косая совсем. Может быть маленько косоватая, но не косая же. Свежеокрашенная опять же. И колёр главное необычный, зелёненький. Весь перекрестковый ансабель украшала. И вот те нате- занялась. Жалко.
Мое мнение, подожгли специально! Скорее всего хотят очередной ТРЦ построить или жилой дом!!!
22.01.2018 17:12
Мария
Мое мнение, подожгли специально! Скорее всего хотят очередной ТРЦ построить или жилой дом!!!
Мария-Ра!!????
СИбирия какая нибудь по быстрому сляпает апартаменты в этажей 20 с "великолепным видом на город и на туркластер" (ети его за правое копыто)
Ну да здание не молодое было, но вы представьте, что через 100 лет будет с торговым центром "Галактика", к примеру.
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Его снесут и построят новое, современное. Правильно и сделают. А халупы эти в центре давно пора снести.
17:37, современное, современное ... а вот вы назовите выдающееся архитектурное, современное здание Барнаула? По мне так одни одинаковые коробки.
выдающееся архитектурное, современное здание Барнаула?
гоголя 56, очень даже недурственно выглядит, хоть и новострой
А кроме запоздалых указаний он че-нить может дать?
А халупы эти в центре давно пора снести.
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Без истории не бывает будущего.
22.01.2018 17:37
- гость -
Его снесут и построят новое, современное. Правильно и сделают. А халупы эти в центре давно пора снести.
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К родственникам на кладбище ходите? -Это же история.
Памятник надо! Всем главам слившимся в экстазе!!!
Деревянную церковь Преображения Господня на острове Кижи постоянно реставрируют, даже бревна из фундамента заменили.