Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Губернатор поручил подготовить развернутый отчет о причинах пожара в исторической части Барнаула, где от огня пострадал памятник деревянного зодчества — построенное в начале XX века здание конторы торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", сообщает пресс-служба правительства региона.

Главе региона будет представлена оценка нанесенного ущерба, а также предложения о дальнейшей судьбе памятника архитектуры.

Напомним, пожар в здании на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического вспыхнул днем 21 января. Спасатели боролись с огнем до самого вечера. И сегодня днем они все еще дежурят на месте пожарища.

Дом входит в список архитектурных памятников Барнаула. Он был построен в 1913 году и являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями".

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.



