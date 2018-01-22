Фото: gorod-che.ru

Пожилая жительница Бийска и ее 40-летний внук замерзли насмерть — трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 января.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело 87-летней женщины было найдено возле дома в исторической части наукограда.

Тело же 40-летнего внука погибшей было найдено в подъезде деревянного многоквартирного дома.

На телах женщины и мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, зато имеются признаки обморожения.

По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Местные СМИ сообщают, что погибший мужчина мог злоупотреблять алкоголем. Не исключено, что он отправился за бабушкой, которой стало плохо, и замерз в холодном подъезде.



