Фото: gorod-che.ru
Пожилая жительница Бийска и ее 40-летний внук замерзли насмерть — трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело 87-летней женщины было найдено возле дома в исторической части наукограда.
Тело же 40-летнего внука погибшей было найдено в подъезде деревянного многоквартирного дома.
На телах женщины и мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, зато имеются признаки обморожения.
По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Местные СМИ сообщают, что погибший мужчина мог злоупотреблять алкоголем. Не исключено, что он отправился за бабушкой, которой стало плохо, и замерз в холодном подъезде.
Комментарии
а что за пpидypok в кроссовках снимает на камеру смартфона труп?
Судя по тому что он держит паспорт , вероятно всего, скончавшейся. Это представитель СК.
И что работникам следственного комитета не кажется странным, что в одном месте сразу замёрзло два человека?
Для чего выкладывать такие фотографии!?
Вы это бабкам в шлебмобе участвующим покажите.
И что будет?
Сколько людей умирает в день? В МИРЕ каждый день умирает приблизительно 150 000 человек. Около 100 000 умирает по причине возрастных болезней, из них около половина приходится на сердечнососудистую систему. Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.
Давайте запретим смеяться, петь, танцевать, смотреть ТВ и, главное, запретить интернет. И ничего знать не будем. Книжки тоже читать нельзя, только если про Путина.