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Сильные морозы не обернулись проблемами в работе общественного транспорта в Барнауле — подвижной состав функционирует в штатном режиме, заявили 22 января в пресс-центре городской администрации.

"Общественный транспорт работает в штатном режиме, количество авто- и электротранспорта на маршрутах соответствует периоду до наступления сильных морозов", — указывают в мэрии.

Также в администрации добавляют, что в понедельник на линию вышли почти 100 % трамваев и троллейбусов.

"Весь автотранспорт, следующий в отдаленные поселки городского округа, также работает", — резюмируют в мэрии.

Отметим, что 22 января в городе на дорогах практически нет пробок. По всей видимости, это связано с тем, что многие автомобилисты не смогли воспользоваться личным автотранспортом из-за морозов либо предпочли добираться до работы на общественном транспорте.