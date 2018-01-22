Фото: nsvk.ru
Сильные морозы не обернулись проблемами в работе общественного транспорта в Барнауле — подвижной состав функционирует в штатном режиме, заявили 22 января в пресс-центре городской администрации.
"Общественный транспорт работает в штатном режиме, количество авто- и электротранспорта на маршрутах соответствует периоду до наступления сильных морозов", — указывают в мэрии.
Также в администрации добавляют, что в понедельник на линию вышли почти 100 % трамваев и троллейбусов.
"Весь автотранспорт, следующий в отдаленные поселки городского округа, также работает", — резюмируют в мэрии.
Отметим, что 22 января в городе на дорогах практически нет пробок. По всей видимости, это связано с тем, что многие автомобилисты не смогли воспользоваться личным автотранспортом из-за морозов либо предпочли добираться до работы на общественном транспорте.
Комментарии
да, на столько нет проблем с транспортом, что сегодня на остановке Кристалл стояла 40 минут ни одного трамвая в сторону пр. Космонавтов не было. да и обратно не заметила чтоб они ехали
Видимо с нашей администрацией мы живем в разных городах
ну так они на ОТ не ездят. Предлагаю всей администрации добираться на работу на ОТ, что бы они поняли ситуацию в городе, а то живут в каком то собственном мирке.
22.01.2018 16:08
Ольга
сел на Кристале в трамвай № 10 в 06-55, как обычно по расписанию. надо раньше на работу ездить и опаздывать не будете.
22.01.2018 16:08
Ольга
traffic22.ru вам в помощь и не надо тут возмущаться.
в понедельник на линию вышли почти 100 % трамваев и троллейбусов.
"Из-за тридцатиградусного мороза не все автобусы в Барнауле утром 22 января вышли на маршруты. Как сообщила «Алтайской правде» начальник городского пресс-центра Юлия Павлинова, перевозку пассажиров осуществлял 81% от подвижного состава."
сегодня на работу опоздал, 9-ка трамвай на 8-й детской, 30 минут ждал.