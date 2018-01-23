На прошлой неделе в России произошло три страшных ЧП. Страшных, потому что главными фигурантами стали дети. В Пермском крае 15 января подростки напали на учеников младших классов и учительницу. В итоге пострадали 15 человек. В пятницу, 19 января, похожая трагедия случилась в Улан-Удэ, пострадали шесть человек. В Челябинской области 17 января 16-летний учащийся одной из школ ранил ножом своего сверстника.

Откуда у подростков столько агрессии, можно ли было предотвратить беду и при чем здесь социальные сети? Это и многое другое обсудили в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле с психологом регионального Министерства образования и науки Людмилой Валентиновной Слободчиковой. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Людмила Валентиновна, три громких ЧП за одну неделю – это, согласитесь, много. Что могло послужить причиной столь агрессивного поведения подростков?

- Я думаю, что однозначно причину назвать невозможно. Скорее всего, это комплекс проблем в семье, в школе, в окружении этих детей.

- Тем не менее некоторые общественные деятели говорят, что это недоработка и непрофессионализм учителей. Можно ли об этом так категорично заявлять?

- Однозначно нет. Нельзя всю вину перекладывать на образовательное учреждение. В первую очередь за жизнь, здоровье, воспитание, образование детей отвечают родители.

- Тогда можно ли утверждать, что виноваты только родители?

- Так тоже нельзя сказать. Потому что важно, с кем общались дети, как они учились, каким образом была организована воспитательная работа в классе. Есть информация о том, что эти дети состояли на профилактическом учете. Какая работа была с ними организована, насколько эта работа была эффективна?

Есть информация, что у подростков были проблемы со здоровьем. И тогда возникает вопрос медицинского плана: какие диагнозы им ставили, на каком учете они состояли, как часто посещали врача, какое лечение было назначено и насколько это лечение было эффективно?

Поэтому с плеча не рубим, причин не называем. Нужен глубочайший анализ ситуации. Я думаю, что это должны сделать профессионалы.

- Безусловно, ответы на многие вопросы обязательно появятся. Однако в этих случаях фигурируют социальные сети. Мол, конфликт назревал еще в социальных сетях. Сегодня насколько серьезное влияние может оказать интернет на ребенка? Возможно ли управлять подростком, манипулировать им с помощью соцсетей?

- Социальные сети играют сегодня социальную роль в жизни подростка. Давайте определимся с тем, что наши дети растут в цифровом мире и много времени проводят в соцсетях. Это связано с тем, что у подростка базовая потребность — общение, общение со сверстниками. И сверстники могут быть реальными (одноклассники, друзья, соседи) и виртуальными. Но необходимо понимать, что виртуальных друзей, виртуального общения должно быть меньше, чем реального. И в первую очередь это должны контролировать родители. Родители видят, есть ли у ребенка друзья, общается ли он с ними или он погрузился в социальные сети. Также важен характер общения в интернете: направленность, интересы. Кто это может отследить? Конечно, родители.

У учителя нет такой компетенции – контролировать общение ученика в интернете. Родители отвечают за ребенка. Мама с папой, скорее всего, должны добавиться в друзья к ребенку, и далее они должны отслеживать круг его интересов.

Когда ребенок идет гулять, ему говорят: через дорогу переходи аккуратно, за гаражи не ходи, в машину к незнакомым людям не садись и так далее. Мы определяем правила. То же самое мы должны делать, когда ребенок выходит в интернет. Необходимо определить правила поведения в социальных сетях. Важно, чтобы ребенок зарегистрировался на телефон родителей.

Если родители будут в друзьях, то они будут видеть фон общения, какие интересы преобладают у ребенка. Либо это деловое общение, созидательное. Но оно может быть и агрессивным. Когда аватарка грозная, темная, депрессивная, когда статусы, высказывания, музыка агрессивные и тяжелые, на это надо обратить внимание, как давно это возникло.

Сегодня наши дети в социальных сетях делятся своими победами и достижениями. Например, если девочка занимается танцами, на ее странице будут фотографии ее успеха.

- С одной стороны, я согласна полностью. С другой стороны, мы живем не в идеальной реальности, когда все родители умеют пользоваться социальными сетями. Или ребенок живет не с мамой и папой, а с бабушкой и дедушкой. И отследить, что делает подросток в социальных сетях, довольно сложно или практически невозможно. Что делать в этом случае, кто должен взять на контроль социальные сети этого ребенка?

- Мы сейчас говорим об идеальных вариантах. У классного руководителя и школьного психолога нет обязанности следить за социальными сетями учеников. И нет такой возможности. Но вместе с тем во всех образовательных организациях проводится работа по информационной безопасности, то есть наших детей учат, как правильно общаться в социальных сетях и как себя вести.

В этом году мы разослали информационное письмо во все образовательные учреждения с рекомендациями Лиги безопасного интернета по проведению классных часов для детей с пятого по одиннадцатый класс и проведению классных часов, где родителям рассказывали об информационной культуре, об опасностях в интернете и одновременно о возможностях интернета для развития. Ведь возможности огромные. Это коммуникативные потребности, познавательные, исследовательские. Масса преференций. И беда не в том, что у нас плохие гаджеты. Мы не умеем этим правильно пользоваться и нарушаем правила безопасности. Отсюда и проблемы.

- В интернете есть доступ практически к любой информации. Если надо сделать доклад по, например, биологии или истории — интернет в помощь. Кто-то учится программированию, дизайну. Но другие ищут доступ к информации, которую нельзя назвать безопасной. Как поставить какие-то ограничения? Подростки, уверенные пользователи умеют "чистить" историю просмотров, регистрируются под вымышленными именами, ставят на аватарки вместо себя кого или что угодно.

- Совершенно верно. Все зависит от позиции родителя. Если позиция надзирателя или жесткого контролера, тогда ребенок будет вынужден чистить, править, убирать, учиться врать, делать новую страницу, придумывать себе ники, чтобы родители не могли их вычислить. Поэтому в первую очередь надо понять, какая у родителей с ребенком позиция, насколько они доверяют друг другу.

Идеальный вариант: родители — это друзья ребенка. Мама и папа – главные люди. И с кем, как не с ними, ребенок может и должен посоветоваться? Но когда родители начинают использовать запретительные меры, бесконечные запреты, например, ставить пароли… Надо договариваться. Устанавливайте правила вместе. Не только родители диктуют правила. Устраивайте круглый стол. Должны быть принятые правила.

- Для вас, как для профессионала, может ли служить оправданием то, что родителям некогда общаться с ребенком? Например, папа семью бросил, мама работает с утра и до ночи, потому что надо обеспечивать семью.

- Нет. Однозначно нет. Если ребенок рождается, то он должен приходить в мир, подготовленный для него. И родители должны быть готовы взять на себя труд и ответственность родительства. Это ежедневный, постоянный труд. Одна из гипотез, как проявляется любовь: взгляд в глаза. Как часто вы смотрите в глаза ребенку? Как часто вы называете его добрыми, ласковыми именами, как часто вы его хвалите? Есть такая позиция, что в той информации, которой мы обмениваемся в течение дня, 85% должно быть информации позитивной и только 15% — критика.

Далее, как часто вы обнимаете, целуете ребенка? И самое главное, насколько вы контролируете ребенка? Ребенок чувствует себя любимым и защищенным тогда, когда он знает, что родители в курсе, где он находится, с кем он находится и что он делает.

С ребенком необходимо разговаривать. И разговаривать не менее 40 минут в день очно, глаза в глаза. У нас чаще всего идет контроль по телефону: ты сделал, ты сходил, что получил? И тут же даем оценку: ты опять? Таким образом мы провоцируем у ребенка формирование невротизации личности и комплекса. Он начинает думать, что он не такой, что он не соответствует требованиям и ожиданиям родителей. И тогда ребенок что делает? Он, скорее всего, пойдет к своим сверстникам, к тем людям, у которых получит поддержку. Поэтому наши дети массово уходят в социальные сети.

- Еще один момент. ЧП, которые произошли на прошлой неделе, очень подробно, детально освещались в СМИ. Здесь два момента: с одной стороны, об этом не стоит молчать, возможно, это поможет кому-то предотвратить похожую трагедию. С другой стороны, здесь можно подать пример для подражания. Есть ли такая опасность?

- Такая опасность есть, вы очень правильно говорите. Смотрите, что происходит. Мы действительно должны информировать общество о современных рисках, чтобы профилактировать, предупреждать подобные ситуации. И мы сразу думаем: а что нам сделать, что нам предпринять? И мы проводим семинары, где обязательно говорим об этих вещах. Но вместе с тем, когда СМИ очень подробно, пошагово рассказывают об этих событиях, извините, они делают неправильно, они делают неграмотно. И они своей информацией наносят огромный вред, потому что для детей, подростков характерен эффект подражания. Это значит, что они повторяют подобные типы, виды поведения сами.

Главная базовая потребность — это потребность в признании. Ребенок без взрослого далеко не всегда может придумать достойное дело, которое принесло бы ему известность и признание. Он берет примеры в том числе из СМИ. И когда СМИ рассказывают, как пришли, куда зашли, что с собой принесли, что и как сделали, они дают инструкцию по применению.

И даже одно дело – подростки. У нас есть большая группа детей и взрослых, у которых незрелая, неуравновешенная психика, сниженная критичность. И они тоже все это повторяют. У нас есть достаточно большое количество людей, которые находятся в кризисной ситуации, в ситуации, когда они не могут принять решение. А здесь им дается инструкция – и в вашей жизни многое изменится. Поэтому представителям СМИ надо быть аккуратными и деликатными. Лучше всего давать советы, как предупредить подобные ситуации, на что обратить внимание.

- А можно было бы предупредить трагедии в Перми и Улан-Удэ?

- Скорее всего, да. Любую трагедию предупредить можно. Но для этого взрослым надо было сделать определенные шаги. Почему подростки смогли зайти в школу с оружием? Почему форма агрессии настолько яркая, почему дети настолько злобные? Это тоже не родилось одномоментно. Они не были в состоянии аффекта. Они были подготовленными. Они готовились заранее. И тогда вопрос: почему у этих подростков сформировалась такая линия поведения, именно такие особенности личности? Какая воспитательная работа проводилась в школе? Насколько обращали внимание на них, в какие мероприятия их пытались включить?

- Вопрос открытый.

- Вопрос открытый, и мы можем только выдвигать гипотезы. Но остановимся на том, что трагедию предупредить можно было. Но для этого надо было работать всем взрослым.

- Я убеждена, возможно, вы со мной не согласитесь, что у нас в стране нет такой культуры обращения к психологам.

- Я с этим согласна. У нас люди не привыкли и не приучены получать квалифицированную помощь и обращаться своевременно за ней. Чаще всего мы дотягиваем до пожара. Но, скорее всего, у этих подростков поведенческие проблемы были еще в начальной школе, если не в детском саду. Значит, их должны были показать на ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия - прим. ред.). Если там были настолько серьезные проблемы, значит, там должен был работать не только психолог, но и врачи.

Я всегда учу психологов, родителей, педагогов: отслеживайте состояние ребенка. Смотрите, что было вчера, что происходит сегодня. Сравнивайте. Вчера он был послушным, он был аккуратным. И вдруг что-то произошло, у ребенка другая линия поведения. Вот он – первый звоночек, что вы не справляетесь, что у ребенка появились проблемы. Что делать и к кому идти? Возможно, первый шаг — психолог. Обратиться за консультацией. Возможно, один из первых шагов — педиатр. Поведение может быть связано с гормональным развитием, с развитием каких-то заболеваний. И педиатр, если есть проблемы, направит к узкому специалисту.

Но в нашей культуре есть такое табу: психиатр. Мол, в нашей семье такого быть не может. Быть настороженным и внимательным по отношению к своим детям очень важно и очень важно своевременно обратиться за помощью.

- Решиться идти с оружием в школу, чтобы убить или даже просто напасть на человека — что может довести до такого?

- Я бы не сказала, что ребенка "накрутили". Я бы так сказала, что, готовясь к нападению, подростки понимали, где им не дадут отпора, то есть спланированное мероприятие, оценка собственных сил и возможностей. И они пошли туда, где они точно могли быть победителями. Они не пошли в спортивный клуб, они не пошли туда, где им бы дали отпор.

То есть было желание стать известным, значимым, проявить себя. Наверное, важно вспомнить информацию, что у детей был интерес к американским детям, чей опыт они изучили. Сверстники и учителя об этом знали, родители об этом знали. А дальше-то что произошло...

- Можно сегодня говорить, что насилия в школе стало больше? Или про это просто больше говорят в СМИ?

- Я бы сказала, что СМИ преувеличивают и преувеличивают существенно. Мы можем говорить, что сегодня снижена социализация у детей, коммуникативные способности – не умеют выслушать, договориться, донести свою точку зрения. Поэтому используют повышенный тон, грубые слова. Иногда и физическое воздействие. То же самое в соцсетях: унижают, оскорбляют.

- В соцсетях очень легко оскорбить, потому что там легко остаться безнаказанным.

- Дети в школу приходят с тем, чему научились в семье, на улице среди сверстников. Но надо понимать, что и в школе они учатся друг у друга.

- Сегодня распространено мнение, что у ребенка не должно быть свободного времени. Он должен заниматься спортом, учить десять иностранных языков, играть на скрипке и так далее. Согласны с этим?

- У ребенка должна быть реальная нагрузка. Но то, что ребенок должен быть занят, – это однозначно. Но это дело, эти интересы должны быть продуктивными. Сегодня что характерно для современного общества? Снижены творческие способности. В основном потребители, используют готовые продукты. Лучше всего, если ваш ребенок будет ходить в секции и кружки, где он будет развивать свои способности. Но одновременно с этим у него должно быть свободное время.

- Ребенок должен оставаться ребенком.

- Но если мы опять возвращаемся к вопросу о социальных сетях, то у ребенка должны быть правила, которые организуют его в интернете. Не должно быть временного перегруза. Родители должны договориться с ребенком о том, что, например, интернет в семье выключается в 21.00. И тогда он не будет по ночам в соцсетях сидеть, не будет цеплять негативную информацию.

И одновременно с этим надо понимать психофизические особенности. Ребенок должен полноценно спать, отдыхать. Тогда не будет вот этого неуравновешенного поведения, которое способствует проявлению жестокости, агрессии, неуправляемости.