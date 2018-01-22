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Свыше половины граждан РФ (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
Порядка 63% опрошенных считают, что для повышения рождаемости в стране нужно существенно улучшить материальное обеспечение семей, при этом 27% считают, что рост материального обеспечения едва ли повысит рождаемость в РФ, нужно менять установки и образ жизни людей.
Результаты опроса показали, что инициативы главы государства в сфере социально-демографической политики известны большинству граждан РФ. Около 91% респондентов знают о продлении программы маткапитала, 87% слышали о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка, 75% — об ипотечной программе для семей со вторым и третьим ребенком.
При этом около половины (49%) респондентов назвали меры правильными, но считают, что их едва ли будет достаточно для существенного роста рождаемости, 38% посчитали, что они смогут реально способствовать росту рождаемости, 6% назвали меры неэффективными и усомнились, что они принесут результат.
О своей готовности завести ребенка в случае реализации мер, которые были предложены президентом, заявили 22% россиян, 27% отметили, что, может быть, пошли на рождение ребенка, 14% — что, вероятно, нет, еще 30 заявили, что точно не намерены заводить ребенка.
Порядка 40% россиян заявили, что хотели бы иметь двоих детей, 28% готовы завести троих, 14% — четверых и более, а одного ребенка хотят завести лишь 7% респондентов.
В ответ на вопрос о планах завести еще детей в будущем с учетом реальных жизненных обстоятельств 13% россиян, у которых есть дети, заявили, что хотят завести еще одного ребенка, 4% — двоих детей, 2% — троих детей, 1% — четверых и более. Большинство (79%) заявили, что не намерены рожать еще детей.
Агентство уточняет, что телефонный опрос проводился с 28 по 29 декабря минувшего года. В нем участвовали 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Комментарии
Большинство россиян считает демографические инициативы вредительством. Кого опрашивали эти вцимо? Пусть послушают работников роддомов, детских отделений больниц, детских садов, что за контингент в последнее время к ним приходит. Косые дети с гиганскими головами от опухших мамаш. Вот он, результат идиотского маткапитала. Сейчас ещё 10 тыщ за первенца, вся алкота попрёт рожать уродов.
Согласен с комментом выше. Только алконавты и не благополучные плодятся, как тараканы, а потом что с детьми то делать.
потому что, соц. защита не выполняет свои функций. все меры государства только привели к тому что плодиться нищета. Реальной поддержки нормальных семей нет, поэтому у меня всего один ребенок, а завести еще одного не потяну финансово.
потому что, соц. защита не выполняет свои функций.
Боже, опять вам кто-то что-то должен... Соцзащита, бездетные или там еще кто-то! Ну надо вам - рожайте, если есть возможность. Только не втягивайте в это окружающих.
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Совсем непонятна конечная цель вот этих выплат до 1,5 лет по 10 тыс. руб в месяц. Как пить дать на эти меры откликнутся самые низы общества. После 1.5 лет они без малейших колебаний сдадут этих детей в детдома.
Это по-российски, загонять молодёжь в долговую кабалу под 9 % годовых, когда постоянно звиздят об инфляции не превышающей 2,5 %.. Сделайте тогда ипотеку под 3-3,5 %. А то делают временную замануху в баснословные 6 %, а потом вовсе плати 9 %.. И представляют это как величайшее достижение цивилизации..
Жалкие подачки , предвыборные попытки купить молодых избирателей страны это все на что способна власть.
Ни каких социальных гарантий,программ у этого гнилого правительства для основного населения нет.
в марте надо менять..