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Свыше половины граждан РФ (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.

Порядка 63% опрошенных считают, что для повышения рождаемости в стране нужно существенно улучшить материальное обеспечение семей, при этом 27% считают, что рост материального обеспечения едва ли повысит рождаемость в РФ, нужно менять установки и образ жизни людей.

Результаты опроса показали, что инициативы главы государства в сфере социально-демографической политики известны большинству граждан РФ. Около 91% респондентов знают о продлении программы маткапитала, 87% слышали о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка, 75% — об ипотечной программе для семей со вторым и третьим ребенком.

При этом около половины (49%) респондентов назвали меры правильными, но считают, что их едва ли будет достаточно для существенного роста рождаемости, 38% посчитали, что они смогут реально способствовать росту рождаемости, 6% назвали меры неэффективными и усомнились, что они принесут результат.

О своей готовности завести ребенка в случае реализации мер, которые были предложены президентом, заявили 22% россиян, 27% отметили, что, может быть, пошли на рождение ребенка, 14% — что, вероятно, нет, еще 30 заявили, что точно не намерены заводить ребенка.

Порядка 40% россиян заявили, что хотели бы иметь двоих детей, 28% готовы завести троих, 14% — четверых и более, а одного ребенка хотят завести лишь 7% респондентов.

В ответ на вопрос о планах завести еще детей в будущем с учетом реальных жизненных обстоятельств 13% россиян, у которых есть дети, заявили, что хотят завести еще одного ребенка, 4% — двоих детей, 2% — троих детей, 1% — четверых и более. Большинство (79%) заявили, что не намерены рожать еще детей.

Агентство уточняет, что телефонный опрос проводился с 28 по 29 декабря минувшего года. В нем участвовали 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.