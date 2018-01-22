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Молодой житель Усть-Коксинского района, находясь за рулем ВАЗ-21104, протаранил опору ЛЭП в Горно-Алтайске.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, ДТП случилось ранним утром в минувшую субботу на проспекте Коммунистическом в районе дома №38. В полиции уточняют, что 20-летний водитель был пьян. Он не справился с управлением и въехал в столб.

"В результате происшествия водитель с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", — добавляют в правоохранительном ведомстве.



