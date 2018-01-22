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Трое неизвестных избили и ограбили студентов московского колледжа. Общая сумма ущерба составила свыше 7 миллионов рублей, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 января, в районе улицы 1-я Сестрорецкая рядом с домом №6. Неизвестные на автомобиле Toyota Land Cruiser перегородили проезд машине Nissan, в которой находились студенты, и под предлогом ранее совершенной аварии потребовали от водителя и его знакомых выйти из авто. После этого злоумышленники избили молодых людей.

По словам студента, неизвестные отобрали у него и друзей смартфоны, часы, а также забрали из багажника машины 6,875 миллиона рублей. Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей.

По факту грабежа стражи порядка возбудили уголовное дело.