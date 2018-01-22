Фото: 04.мвд.рф

Авария произошла в Горном Алтае на Чуйском тракте в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения — в результате пострадал один из водителей.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, ДТП случилось 21 января около 15:55 на 444-м километре автодороги Р-256 Чуйский тракт. Известно, что 31-летний житель Новосибирской области, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Манжерок в сторону Маймы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 32-летнего жителя Алтайского края.

"В результате ДТП водитель Toyota Corona получил телесные повреждения виде ушибов, не госпитализирован. Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — уточняют в полиции.

В отношении виновника аварии составлен административный материал за выезд на "встречку".