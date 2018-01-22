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Проектировщики Крымского моста заявили, что землетрясения до семи баллов не вызовут повреждений его конструкций. Об этом пишет "Крыминформ", ссылаясь на технического директора "Института Гипростроймост — Санкт-Петербург" Игоря Колюшева.
По его словам, землетрясение в четыре балла по макросейсмической шкале водители автомобилей на мосту, скорее всего, даже не почувствуют. "Землетрясение до семи баллов можно, в принципе, рассматривать как обычную временную нагрузку. Никаких повреждений не возникнет", — добавил он.
Также проектировщик добавил, что при мощном землетрясении неизбежно начнут колебаться арочные пролеты. При этом Колюшев уточнил, что их амплитуда не превысит 10-15 сантиметров, пролеты останутся на опорах.
Он добавил, что арки закреплены на опорах специальными сдвиговыми упорами, выдерживающими максимальное расчетное землетрясение (девять баллов).
Комментарии
Ну если будет землетрясение в Крыму, посадить на арку моста директора "Института Гипростроймост — Санкт-Петербург" Игоря Колюшева и посмотреть что будет
Так девять или семь? другие источники говорят, что девять...
Ну что непонятного? Черным по-русски - до 7 баллов даже не почувствуют водители, а до 9 баллов расчетная максимальная нагрузка.
Нехорошо попахивает вопрос-ответ. К чему такие ответы на якобы вопросы?
А как же рассказы, что моста нет и все это сделано на Мосфильме пропагандой Кремля?