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Пьяная жительница села Майма в Республике Алтай совершила ДТП, въехав в опору ЛЭП.

Как сообщили в МВД по региону, инцидент произошел в ночь на 22 января в районе дома №71 по улице Садовой. По информации полиции, 43-летняя местная жительница, находясь нетрезвой за рулем, допустила наезд на опору ЛЭП.

"В результате ДТП водитель с полученными травмами обратилась в медицинское учреждение. Госпитализация женщине не потребовалась", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В отношении автоледи составили административный материал по части 1 статьи с 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".