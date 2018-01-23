Пробный экзамен по физике для девятиклассников пройдет в АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет 11 февраля проведет для учащихся 9-х классов пробный экзамен по физике. Экзамен приближен к условиям проведения основного государственного экзамена (ОГЭ). Участие для школьников в нем бесплатное.

Желающим проверить свои знания по физике необходимо до 5 февраля (до 16.00) записаться на экзамен, отправив на электронный адрес: oge_altstu@mail.ru письмо с информацией: фамилия, имя, отчество, школа, класс, e-mail и телефон.

Телефон для справок: +7 (3852) 29-07-29

Регистрация участников пробного экзамена будет производиться 11 февраля в холле 1 этажа главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46)

с 9.20 до 10.00.

*Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и две гелевые черные ручки. Во время экзамена допускается использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

Результаты экзамена будут опубликованы на сайте АлтГТУ к 20 февраля.