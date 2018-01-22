Выплаты клиентам "АлтайБизнес-Банка", лишившегося лицензии на прошлой неделе, начнутся не позднее 2 февраля. Уже к 25 января будут названы банки, в которых можно будет непосредственно забрать свои средства.

Как сказано на сайте Агентства по страхованию вкладов, 19 января ЦБ отозвал лицензию у барнаульского банка. В связи с тем, что кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Сумма страхового покрытия не может превышать 1,4 млн рублей. По банковскому вкладу в инвалюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 19 января 2018 года. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Общая сумма вкладов населения в "АлтайБизнес-Банке" составляет порядка 185 млн рублей. При этом данные о количестве вкладчиков пока разнятся. В прессе фигурируют цифры от 100 до 300 человек.

Выплаты начнутся не позднее 2 февраля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 25 января. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка. В настоящее время в "АлтайБизнес-Банке" назначена временная администрация.