Фотографу из Финляндии Юусо Хамалайнену всего 22 года, а его снимки уже покорили интернет. Молодой человек хотел бы, чтобы люди проводили больше времени на природе. Сам Юусо любит бродить по лесу с камерой, находя волшебное в обыкновенном.
От его фотографий захватывает дух. Предлагаем вам убедиться в этом.
Комментарии
красиво. но только не самая первая его фотография на этой странице с обрезанным деревом
HDR ...
Сказочно красиво!
HDR-то HDR, в нем ничего плохого нет, если грамотно сделано, но я бы не назвал объекты "обыкновенными". Ага, вот так утром выглядываешь в окно, а там то полярное сияние, то воздушный шар...