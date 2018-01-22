Фото: youtube.com

К поддержке курсантов ульяновского летного училища присоединились пожилые жительницы Санкт-Петербурга. Они также сняли свою версию ролика под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Об этом пишет Life, ссылаясь на опубликованное в Сети видео.

Издание отмечает, что, несмотря на преклонный возраст, бабушки ритмично исполнили танец под известную композицию. В Сети запись пенсионерок восприняли позитивно.

"Мне б так на пенсии отжигать", — отметил один из пользователей.

Другой добавил, что снявшихся в ролике женщин тяжело "назвать бабульками", поскольку "они моложе душой, чем многие 30-летние".

"Бабки – огонь! Они существуют! Адекватные пенсионеры!" — заключил еще один юзер.

Напомним, на прошедшей неделе в Сети широкий резонанс вызвал ролик, в котором курсанты ульяновского летного училища исполняли эротические танцы под песню Satisfaction. После этого над молодыми людьми нависла угроза отчисления.

В Сети в поддержку курсантов запустили флешмоб, в котором приняли участие многочисленные студенты, юноши в футболках МЧС и другие.