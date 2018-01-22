Фото: youtube.com
К поддержке курсантов ульяновского летного училища присоединились пожилые жительницы Санкт-Петербурга. Они также сняли свою версию ролика под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Об этом пишет Life, ссылаясь на опубликованное в Сети видео.
Издание отмечает, что, несмотря на преклонный возраст, бабушки ритмично исполнили танец под известную композицию. В Сети запись пенсионерок восприняли позитивно.
"Мне б так на пенсии отжигать", — отметил один из пользователей.
Другой добавил, что снявшихся в ролике женщин тяжело "назвать бабульками", поскольку "они моложе душой, чем многие 30-летние".
"Бабки – огонь! Они существуют! Адекватные пенсионеры!" — заключил еще один юзер.
Напомним, на прошедшей неделе в Сети широкий резонанс вызвал ролик, в котором курсанты ульяновского летного училища исполняли эротические танцы под песню Satisfaction. После этого над молодыми людьми нависла угроза отчисления.
В Сети в поддержку курсантов запустили флешмоб, в котором приняли участие многочисленные студенты, юноши в футболках МЧС и другие.
Комментарии
народ вообще рехнулся чтоль?
Дурь вселенского масштаба.
Ой, да ладно вам
Печально, но такое прощать невозможно. Эти люди не найдут себе место в среди добропорядочных пенсионерок. Создать депутатскую комиссию, принять комплекс мер по усилению нравственного воспитания среди пенсионеров, участниц клипа лишить пенсии сроком на 3 мес.
Глава пенсионного фонда, а главу пенсионного фонда отправить на пенсию за ненадобностью! )))
17:23 - Ога... Но несколько в ином плане.
Питер почему то разлагается европейскими темпами. Стыдно за них.
Милонова на них нет, наверно он в Финку за сыром уехал
Гадкое зрелище!
Гадкое зрелище!
Гадкое зрелище!
Гадкое зрелище!
Гадкое зрелище!
Научитесь улыбаться, нытики амика
Дана команда, остальное типа "Научитесь улыбаться............"
"Пожилая бийчанка и ее внук замерзли насмерть во время лютых холодов"
(с)
Вот не высасывали бы проблемы их чего попало-не получили бы все эти поддержки , снятые на видео. Детей воспитывать надо, а не наказывать за то, что на ТВ одна гомосятина да Украина с политиками, что есть одно и то же.
ждем новых долххххов снимающих очередную хрень в поддержку поддержавших глупость.
У бабуль этих многим бы поучиться двигаться, не ныть и на других свой негатив не сбрасывать) А вы ходите по больницам, жалуйтесь друг другу. Да, еще с этими палками народ смешите на улицах)