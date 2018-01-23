Рано утром 22 января в гриль-кафе "Братья Грилль" в Барнауле неизвестные подкинули коробку с декоративной свинкой – мини-пигом. В настоящее время не удалось выяснить, кто и с какой целью в прямом смысле подложил свинью в сильный мороз у входа в заведение. Свинку обнаружили сотрудники, пришедшие на смену, чему немало удивились и поспешили занести коробку с "сюрпризом" в теплое помещение. Видео о находке работники кафе выложили в социальных сетях, где призывают "дарителя" объявиться и забрать свинку. Представители заведения очень удивлены неожиданной находкой и даже немного растеряны из-за произошедшего. В то же время подписчиков страницы кафе в соцсетях интересует судьба поросенка-подкидыша, в случае если не удастся вернуть его первоначальному владельцу.
"После обнаружения свинка поехала на передержку в частный дом к моей бабушке. Варианта "пустить свинью на стейки" мы не рассматриваем. В своих комментариях подписчики также предлагают устроить аукцион или разыграть животное между гостями. Мы, скорее всего, прислушаемся к их мнению", — комментирует забавное ЧП шеф-повар кафе "Братьев Грилль" Иван Крахмалев.
Подробности об истории с подкинутой свинкой — в социальных сетях заведения.
Комментарии
А Карлину с Дугиным доложили уже???? Ждем их реакции))))
На вертел её!!!
в соцсетях интересует судьба поросенка-подкидыша
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Ясно и понятно что хозяин этой свиньи хотел пустить её на гриль
Пиар он такой пиар...
Пиар чистой воды...
Новую точку открыли на Пушкина, вот и привлекают внимание
Сами и подложили,ясно,как день))
Это намек на то, что гриль мыть иногда необходимо. Еда у них стала отвратительной.
Пушкина 38 Б
Можно приходить и вести себя по свински?
Свинья, хоть животное и умное, интеллектом обременённое поболее, нежели большинство сидельцев в соц.сетях, однакож туалетных навыков не имеет... т.е. гадит где и когда хочет.
Ну и паразиты у свинок и человеков идентичные до степени смешения.
В связи с этим вопрос- санобработку после собрата сами делали и не пора ли пригласить специалистов с Радищева?
Недорогая такая рекламная акция.
Подкиньте мне эту свинку. Она стоит шо пипец. Обязуюсь не есть её.))