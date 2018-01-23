Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Аномально холодная погода продолжает властвовать в Алтайском крае — во вторник, 23 января, в регионе будет все так же морозно.

Минувшей ночью температура в крае опускалась до -44 градусов. Днем в регионе без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.

Температуры в светлое время суток составят -29...-34 градуса, в предгорных районах -23...-28 градусов. Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -29...-31 градус. Ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, что в связи с аномально холодной погодой на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщали порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, регион будет находиться под влиянием арктического антициклона на протяжении всей недели, а значит, морозы продолжатся в ближайшие дни.

По данным синоптиков, температуры в крае в период аномальных холодов могут опускаться до -48 градусов.