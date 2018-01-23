Ежедневник

23 января в истории Барнаула, России и мира

В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

А 23 января 1950 года Иерусалим был провозглашён столицей Израиля.

В 1832 году в этот день родился Эдуард Мане. Французский художник, один из основоположников импрессионизма. А в 1931-м скончалась знаменитая русская балерина Анна Павловна Павлова. Также в этот день, но в 1989 году, ушел из жизни испанский живописец-сюрреалист Сальвадор Дали.

Для Барнаула 23 января — дата, с которой связано путешествие на Алтай Федора Михайловича Достоевского. В этот день в 1854 году арестанта Достоевского, отбывшего полный срок заточения, освободили от цепей и кандалов и направили в качестве рядового в Сибирский 7-й линейный батальон в Семипалатинск.

В Семипалатинске писатель познакомился с областным прокурором. Последний почувствовал дружеское расположение к Фёдору Михайловичу. Благодаря этому Достоевский получил возможность совершать поездки. Он побывал на Локтевском заводе, в городе Змиеве, а позже и в Барнауле.

23 января во всем мире отмечается День ручного письма. Еще праздник называют Днем почерка. Он был учрежден, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем и неповторимости почерка каждого человека.

По народному календарю 23 января – день Григория Летоуказника. Считалось, что если на стогах и скирдах лежит иней, то лето будет мокрым и холодным.