Фото: avito.ru

Коттедж площадью 175 квадратных метров продают в селе Лебяжье в Центральном районе Барнаула за 10,8 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Кирпичный дом находится на участке в 14 соток. "Дизайнерский ремонт, два этажа светлых комнат, третий этаж – бильярдная комната с установленным бильярдом. Теплый пол по всему этажу. На участке все посадки, плодоносящие деревья", — сказано в объявлении.

В коттедже имеется собственная котельная, подвал и гараж. На участке построена добротная баня с комнатой отдыха и парной.