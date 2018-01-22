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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Алтайского края за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый ехал по улице Попова в Барнауле на машине со скоростью 91 километр в час, превысив максимально разрешенное значение скорости в населенном пункте, а также нарушив требование дорожного знака, который запрещает движение со скоростью более 40 километров в час. Во время движения он небезопасно повернул налево в районе дома №175а и наехал на велосипедиста.

Последний получил открытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и конечностей. Велосипедист скончался спустя два дня в краевой клинической больнице.

Водителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.