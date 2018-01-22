Фото: pravoedelo.com.ua
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Алтайского края за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие установило, что обвиняемый ехал по улице Попова в Барнауле на машине со скоростью 91 километр в час, превысив максимально разрешенное значение скорости в населенном пункте, а также нарушив требование дорожного знака, который запрещает движение со скоростью более 40 километров в час. Во время движения он небезопасно повернул налево в районе дома №175а и наехал на велосипедиста.
Последний получил открытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и конечностей. Велосипедист скончался спустя два дня в краевой клинической больнице.
Водителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Комментарии
Не блатной, вот и судят. Был бы "нужным" человеком - вообще бы сами отмазали.
Он что на скорости 90км повернул налево?
Только больной поедет 90, там где можно сорок. Водитель поехал, значит больной и значит не виноват. Так выглядит правосудие по барнаульски
Летом много лихачей, сейчас меньше.
Ха-ха-ха..Сейчас выяснят, что он болен..энурезом или диабетом..И скажут, что не виноват. Если бы 2 сбил, то вообще сразу отпустили бы и извинились бы
а-ха-ха..Сейчас выяснят, что он болен..энурезом или диабетом..И скажут, что не виноват. Если бы 2 сбил, то вообще сразу отпустили бы и извинились бы
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