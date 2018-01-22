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Около 82% всех богатств, появившихся в мире в минувшем году, находится в руках 1% населения планеты. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на исследования благотворительной организации Oxfam.

При этом финансовое положение 3,7 миллиарда беднейших людей мира за 2017 год никак не улучшилось.

Сопоставив данные швейцарского банка Credit Suisse, организация Oxfam выяснила, что богатство все больше сосредотачивается в руках узкого круга людей. На данный момент состояние 42 богатейших людей мира равно общему состоянию беднейшей половины человечества (3,7 миллиарда человек). В 2009 году таковых было 380 человек.

За девять лет (с 2006 по 2015 год) состояние миллиардеров выросло примерно на 13%, то есть оно росло в шесть раз быстрее средних зарплат рабочих.

На данный момент топ-менеджеру одной из пяти крупнейших мировых сетей магазинов одежды необходимо всего четыре дня, чтобы заработать столько, сколько получит за всю жизнь работник швейной фабрики в Бангладеш.

Oxfam отдельно заостряет внимание на том, что значительной остается разница в оплате труда мужчин и женщин, которые выполняют одинаковую работу. При нынешних темпах реформ в этой сфере на ликвидацию разницы нужно 217 лет.

В Oxfam подчеркнули, что новые данные демонстрируют, что чрезмерное влияние корпораций на принятие политических решений, пренебрежение правами рабочих вплоть до их полного размывания, бесконечное стремление сократить издержки в целях увеличения прибыли в интересах инвесторов приводит к все большему увеличению разрыва в доходах между богатейшими и беднейшими людьми.

Согласно данным на пятницу, 19 января, в рейтинге Bloomberg состояние главы Amazon Джеффа Бензоса оценивалось в 109 миллиардов долларов, за ним следовали Билл Гейтс (Microsoft) и финансист Уоррен Баффет с 94 миллиардами долларов и 91,7 миллиарда долларов соответственно.