Телеведущая и певица Ольга Бузова презентовала документальный фильм "Девушка года" о себе. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

Фильм посвящен феномену Ольги Бузовой, которую герои съемок называют прорывом года. О ее уникальности рассуждают продюсеры, операторы, организаторы ее концертов, специалисты по свету, пиарщики и другие представители ее команды. Отмечается, что Бузова — "безумный профессионал", который никогда не устает.

Авторы фильма подчеркнули, что Бузова всего за год превратилась "из обычной звезды реалити в самую востребованную звезду года".

Ролик подготовлен компанией Partyvision, занимающейся "производством и продвижением видео в индустрии развлечений", и приурочен ко дню рождения Бузовой. Менее чем за сутки видео выбилось в тренды видеосервиса, набрав около полумиллиона просмотров.